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Büyükşehir Adayı Erkan: Kenti birlikte yönetelim

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Emek Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Arzu Erkan emekten yana bir yönetim anlayışını tesis etmek istediklerini belirterek, “Emek bizim, kent bizim gelin bu kenti birlikte yönetelim” dedi.

Yavuz Solmaz
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Büyükşehir Adayı Erkan: Kenti birlikte yönetelim mask
Büyükşehir Adayı Erkan: Kenti birlikte yönetelim
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Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Beyhan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Arzu Erkan ile birlikte 31 Mart yerel seçimlerine yönelik bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Eğitim- Sen Kocaeli Şubesi’nde gerçekleştirilen açıklamasında Erkan şunları söyledi: “Adaylığımızı ilan ettiğimizden bu yana yaptığımız vurguların ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Sanayinin plansız büyümesinin ve sermayenin rantını gözeten anlayışın bu kenti yaşanmaz hale getirdiğini söylemiştik. Geçtiğimiz günlerde Evyapport limanında bir kaza meydana geldik, neyse ki bir can kaybı yaşamadık. Deniz trafiğinin ne kadar kaldırılamaz hale geldiği tekrar ortaya çıktı.

BİZİM ÇAĞRIMIZ MÜCADELE ÇAĞRISIDIR


Halk meclisleri dışında halk ile bu kenti yöneteceğini söylemeyenler bu kenti kandırıyorlar. Halkın kendi seçtiği temsilcilerle oluşturduğu halk meclisidir. Bu halkın doğrudan kararlara katılabileceği bir mekanizmaya ihtiyacı var. Son 10 gün kala emekçilere şöyle seslenmek istiyorum; Bizim çağrımız bir mücadele çağrısıdır. Emekten yana bir yönetim anlayışını tesis edelim. Emek bizim, kent bizim gelin bu kenti birlikte yönetelim.”

Büyükşehir Adayı Erkan: Kenti birlikte yönetelim

# Büyükşehir, VAR, başkan, Kocaeli, İstanbul

20 Mar 2024 - 13:15 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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