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Körfezliler gönül sofrasında buluştu

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Körfez Belediyesi, düzenlediği halk iftarında binlerce Körfezliyi gönül sofrasında buluşturdu. Başkan Söğüt, “Hemşehrilerimizle ve çocuklarımızla beraber gönül soframızda bir arada olmak büyük mutluluk” dedi

Körfezliler gönül sofrasında buluştu mask
Körfezliler gönül sofrasında buluştu
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Körfez Belediyesi, düzenlediği halk iftarında binlerce Körfezliyi gönül sofrasında buluşturdu. Ramazan ayının maneviyatını ve geleneklerini yaşatmaya devam eden Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen program; Tütünçiftlik Kültür Merkezi önündeki alanda gerçekleştirildi. Programa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt dışında Başkan Yardımcıları, siyasi parti ve STK temsilcileri de katılım sağladı.

 

Körfezliler gönül sofrasında buluştu

MASALARI GEZDİ, SOHBET ETTİ

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, iftar öncesinde masaları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti. Kısa da bir konuşma yapan Başkan Şener Söğüt, “Körfezli hemşehrilerimizle gönül soframızda bir aradayız. Ramazan Ayı’nın maneviyatını ve iklimini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

 

ETKİNLİKLER DEVAM ETTİ

Birlikte açılan orucun ardından alanda çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Ortaoyunu gösterisini özellikle çocuklar büyük bir keyifle izlerken, etkinlik çadırı içerisinde vatandaşlara ücretsiz çay ikramında bulunuldu. Ayrıca çadır içerisindeki kadın el emekleri stantları da büyük ilgi gördü.

Kaynak: Bülten

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20 Mar 2024 - 13:19 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

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