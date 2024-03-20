Körfezliler gönül sofrasında buluştu

Körfez Belediyesi, düzenlediği halk iftarında binlerce Körfezliyi gönül sofrasında buluşturdu. Ramazan ayının maneviyatını ve geleneklerini yaşatmaya devam eden Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen program; Tütünçiftlik Kültür Merkezi önündeki alanda gerçekleştirildi. Programa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt dışında Başkan Yardımcıları, siyasi parti ve STK temsilcileri de katılım sağladı.
MASALARI GEZDİ, SOHBET ETTİ
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, iftar öncesinde masaları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti. Kısa da bir konuşma yapan Başkan Şener Söğüt, “Körfezli hemşehrilerimizle gönül soframızda bir aradayız. Ramazan Ayı’nın maneviyatını ve iklimini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.
ETKİNLİKLER DEVAM ETTİ
Birlikte açılan orucun ardından alanda çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Ortaoyunu gösterisini özellikle çocuklar büyük bir keyifle izlerken, etkinlik çadırı içerisinde vatandaşlara ücretsiz çay ikramında bulunuldu. Ayrıca çadır içerisindeki kadın el emekleri stantları da büyük ilgi gördü.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.