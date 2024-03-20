Husumetlisini kurşun yağdırıp öldürmüştü, adliyeye sevk edildi

Olay dün öğle saatlerinde, Dilovası Diliskelesi Mahallesi 702 Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ümit Yaman ile Emre Taşdemir konuşmak için buluştu. Emre Taşdemir’e ait otomobilde konuşan Yaman ve Taşdemir tartıştı. Araçtan inen Ümit Yaman yanındaki silah ile kurşun yağdırarak Emre Taşdemir’i vurdu.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emre Taşdemir ağır yaralanırken Ümit Yaman bir süre başında bekledikten sonra silahını olay yerinde bırakarak kaçtı. Emre Taşdemir ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Taşdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan Ümit Yaman emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.