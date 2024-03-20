Eray Şamdan bu kez ikinci oldu

FİNALDE YENİLDİ

İlimizin yetiştirdiği son yıllardaki en önemli karatecilerinden biri olan Dünya ve Avrupa Şampiyonası’nda madalyaları bulunan Eray Şamdan, Antalya’da yapılan Premier Lig müsabakalarında finale kadar geldi. Finalde Kuveyt’ten Abdullah Shaaban ile karşılaştı. Milli karatecimiz rakibine 6-5 mağlup oldu, birinciliği kaçırdı. Eray Şamdan, Premier Lig ilk etabında Fransa’da birinci olmuştu. Milli sporcumuz, Premier Lig’de kilosunda liderliğini devam ettiriyor.