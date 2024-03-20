Eray Şamdan bu kez ikinci oldu

FİNALDE YENİLDİ
İlimizin yetiştirdiği son yıllardaki en önemli karatecilerinden biri olan Dünya ve Avrupa Şampiyonası’nda madalyaları bulunan Eray Şamdan, Antalya’da yapılan Premier Lig müsabakalarında finale kadar geldi. Finalde Kuveyt’ten Abdullah Shaaban ile karşılaştı. Milli karatecimiz rakibine 6-5 mağlup oldu, birinciliği kaçırdı. Eray Şamdan, Premier Lig ilk etabında Fransa’da birinci olmuştu. Milli sporcumuz, Premier Lig’de kilosunda liderliğini devam ettiriyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.