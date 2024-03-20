Harun Eren çok mutlu

“ALLAH’A ŞÜKÜR ŞAMPİYON OLDUK”
Harun Tekin şampiyon olmalarından dolayı çok büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Sözlerime nerden başlayacağımı bilemiyorum. Allah’a şükürler olsun şampiyon olduk. Çalışmamızın karşılığını aldık. Beni Güneşspor’a alan, her zaman yanımda olan sevgili Erhan Okur Hocama, desteklerini esirgemeyen Başkanımız Nebil Uzun ve Ali Şentürk’e, birlikte çalıştığım antrenör arkadaşlarım Berat Kanber ve Göktan Arpacı’ya da çok teşekkür ediyorum. Hiçbir maçta bizi yalnız bırakmayan yöneticimiz Semih Aydın ağabeyime de teşekkür ediyorum. En büyük alkışı hak eden oyuncularımızı tebrik ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.