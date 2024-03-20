Harun Eren çok mutlu

“ALLAH’A ŞÜKÜR ŞAMPİYON OLDUK”

Harun Tekin şampiyon olmalarından dolayı çok büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Sözlerime nerden başlayacağımı bilemiyorum. Allah’a şükürler olsun şampiyon olduk. Çalışmamızın karşılığını aldık. Beni Güneşspor’a alan, her zaman yanımda olan sevgili Erhan Okur Hocama, desteklerini esirgemeyen Başkanımız Nebil Uzun ve Ali Şentürk’e, birlikte çalıştığım antrenör arkadaşlarım Berat Kanber ve Göktan Arpacı’ya da çok teşekkür ediyorum. Hiçbir maçta bizi yalnız bırakmayan yöneticimiz Semih Aydın ağabeyime de teşekkür ediyorum. En büyük alkışı hak eden oyuncularımızı tebrik ediyorum” dedi.