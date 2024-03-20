Kara: Play-Off maçlarında elimizden geleni yapacağız

“SON MAÇTA KÖTÜ OYNADIK”

Bu sezon Hereke Yıldızspor’un başında hem A Takım, hem de küçük yaş gruplarında çok büyük bir mücadele örneği gösteren Bülent Ecevit Kara, U-18 yaş grubunda son maçta finali iyi yapamadıklarını söyledi. Kara, “Final niteliği taşıyan son maçımızda istediğimiz galibiyeti alamadık. Kötü futbol oynadık. Play-Off maçlarında daha iyisini yapıp, Türkiye Şampiyonası’na katılmak istiyoruz. Grubumuzda şampiyon olan Güneşspor’u tebrik eder, Türkiye Şampiyonası’nda başarılar dilerim” dedi.