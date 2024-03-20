Kara: Play-Off maçlarında elimizden geleni yapacağız

“SON MAÇTA KÖTÜ OYNADIK”
Bu sezon Hereke Yıldızspor’un başında hem A Takım, hem de küçük yaş gruplarında çok büyük bir mücadele örneği gösteren Bülent Ecevit Kara, U-18 yaş grubunda son maçta finali iyi yapamadıklarını söyledi. Kara, “Final niteliği taşıyan son maçımızda istediğimiz galibiyeti alamadık. Kötü futbol oynadık. Play-Off maçlarında daha iyisini yapıp, Türkiye Şampiyonası’na katılmak istiyoruz. Grubumuzda şampiyon olan Güneşspor’u tebrik eder, Türkiye Şampiyonası’nda başarılar dilerim” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.