Güneşspor şampiyon

GÜNEŞSPOR’A BERABERLİK YETTİ

U-18 Ligi Elit B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi son haftaya kadar devam etti. Son hafta öncesinde Güneşspor, 47 puanla lider durumdaydı. Kendisini 1 puan geriden 46 puanla Hereke Yıldızspor takip ediyordu. Bu iki takım son hafta kozlarını Cephanelik Stadı’nda paylaştı. Güneşspor’a şampiyonluk için bir puan yetiyordu. Hereke Yıldızspor’un şampiyon olabilmesi için mutlaka kazanması gerekiyordu. 90 dakikası 0-0 biten maçta bu sonuç Güneşspor’u şampiyon yaptı. Yeşil-Siyahlı gençler, ilimizi Karamürsel İY ve Beylikbağıspor’dan sonra Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek üçüncü takım oldu.

Bu sezon A Takımı küme düşen Güneşspor, U-18 yaş grubunda şampiyon olup, ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkını kazandı. Başkan Nebil Uzun yaptığı açıklamada, “U-18 Takımımız Hereke Yıldızspor ile oynadığımız müsabakayı 0-0 tamamlayıp şampiyonluğumuzu ilan ettik. Hocalarım Harun Eren ve Berat Kanber’i, oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Türkiye Şampiyonasında geçen yıl penaltılar ile kaçırdığımız finali bu sezon gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar müthiş bir grafik sergileyen rakibimiz Hereke Yıldızspor'u ve antrenörü Ecevit Kara'yı da tebrik ediyorum” dedi.





U-18 LİGİ ELİT B GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Güneşspor 20 15 3 2 52 16 48 2-Hereke Yıldızspor 20 15 2 3 54 16 47 3- Körfez G.B 20 14 4 2 64 18 46 4-Karamürselspor 20 13 3 4 53 20 42 5-Derince G.B 20 12 2 6 45 23 38 6- Damlarspor 20 9 4 7 32 19 31 7-Harb İş Spor 20 8 1 11 33 54 25 8-İhsaniyespor 20 7 1 12 38 48 22 9-Asarköyspor 20 5 0 15 25 69 15 10-Kandıra G.B 20 0 0 20 2 61 0 11- İzmit G.B 20 0 0 20 0 54 0

TOPLU SONUÇLAR

Derince GB: 1 Körfez GB: 3

Güneşspor: 0 Hereke Yıldızspor: 0

Damlarspor: 0 İhsaniyespor: 3

Harb-İşspor: 0 Karamürselspor: 7