Tır sürücüsü polisin parmağını kırıp kayıplara karıştı

Öğle saatlerinde, Yeniyalı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan 66 AAZ 268 plakalı tırı polis ekipleri durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Polis ekipleri, Yarımca Hızır Reis Caddesi’nde tırın önünü keserek durdurdu.
POLİSE SALDIRDI
Araçtan aşağı inen tır sürücüsü polise mukavemet gösterdi. Yaşanan arbedede bir polisin el parmağı kırılırken, şoför ara sokaklara girerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan polis, hastaneye götürüldü.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Polis ekipleri tırda incelemede bulundu. Kaçan kimliği açıklanmayan tır sürücüsünü yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.