Derince Birlik ile Yahya Kaptan U-17’lerde yenişemedi

YAHYA KAPTANSPOR KOLTUĞUNU KORUDU

Derince Stadı’nda oynanan çok büyük çekişmeye sahne olan Derince Birlikspor ile Yahya Kaptanspor arasındaki maçta gol sesi çıkmadı. İki takımından çok fazla pozisyona giremediği maçta çekişme ve heyecan ise üst düzeydeydi. İlimizin altyapısına en çok önem veren iki takımın mücadelesinde izleyenlerde futbola doydu. 0-0 biten maçta bu sonuç konuk Yahya Kaptanspor’u zirvede bıraktı. Bu grupta yer alan bir diğer iddialı takımlardan Günespor ise haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçirdi, averajla ikinci sıraya yükseldi. Kandıra GB’de İzmit deplasmanında Kireçocaklarıspor’u 4-3 mağlup etmeyi başardı. İzmit Baçspor da deplasmanda Nusretiyespor karşısında 1-0 galip geldi.

DERİNCE BİRLİK VE YAHYA KAPTAN- U-17 yaş grubunun iki iddialı takımı arasında oynanan maç 0-0 bitti, bu skor Yahya Kaptanspor’u zirvede tuttu.

MÜCADELE VAR, GOL YOK- Derince Stadı’ndaki maçta Derince Birlikspor ile Yahya Kaptansporlu futbolcuların mücadelesi nefes kesti.





U-17 LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Yahya Kaptanspor 5 4 1 0 14 2 13 2-Güneşspor 5 3 2 0 13 3 11 3-Derince Birlikspor 5 3 2 0 9 3 11 4-Kandıra G.B 5 3 1 1 12 5 10 5-İzmit Baçspor 5 1 0 4 4 11 6 6- Kireçocaklarıspor 5 1 0 4 9 12 3 7-Nusretiyespor 5 1 0 4 4 14 3 8-Başiskele Birlikspor 5 0 0 5 0 15 0



Kireçocakları: 3 Kandıra GB: 4

Nusretiyespor: 0 Baçspor: 1

Derince Birlikspor: 0 Yahya Kaptan: 0

Başiskele Birlik: 0 Güneşspor: 3 (H)