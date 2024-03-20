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Yeniden Refah Partisi’nde sular durulmuyor

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Sancılı seçim süreci geçiren Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli Teşkilatları’nda, Gölcük İlçe Başkanlığı’ndan bir meclis üyesi adayı istifa daha etti. Geçen günlerde Sezer Terzi meclis üyeliği adaylığından çekildiğini duyururken şimdi de Salih Şan adaylıktan çekildi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Yeniden Refah Partisi’nde sular durulmuyor mask
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İL YÖNETİMİNİN LİSTESİ KABUL EDİLMİŞTİ

YRP Kocaeli Teşkilatlarında sıkıntılar sürüyor. Meclis üyesi aday listeleri konusunda il yönetimi ile ilçe yönetimleri karşı karşıya gelmişti. Kartepe, Başiskele, Gölcük Belediye Meclis üyesi aday listeleri belirlenirken yaşanan sıkıntılar sonrası istifalar ve adaylıktan çekilme kararları gelirken son çekilme kararı Gölcük’ten geldi. Gölcük’te meclis üyesi aday listesi ilçe yönetimi tarafından seçim kuruluna teslim edildikten sonra il yönetimi ve genel merkez il yetkilisi kendileri tarafından hazırlanan listeyi kurula teslim etmişti. İlçe seçim kurulu önce ilçe yönetiminin listesini kabul etmiş, daha sonra yapılan itirazlarla il seçim kurulu il yönetimi tarafından sunulan listeyi kabul etmişti.

İLÇEYİ BİLEN İNSANLARIN HÜKMÜNÜ YOK SAYMIŞTIR

Liste krizlerinin ardından gerek Kartepe, gerek Başiskele gerekse de Gölcük’te istifalar ve adaylıktan çekilme kararları üst üste geldi. Son olarak YRP Gölcük İlçe Başkanlığı’nda Salih Şan istifa ettiğini açıkladı. Şan, YRP Gölcük Belediye Meclis Üyeliği 5. sıra adaylığından çekildiğini sosyal medyadan şöyle duyurdu:

“Sloganlarımızın adalet, liyakat ve hakkaniyet olduğu bu seçim atmosferinde Yeniden Refah Partisi il teşkilatının hazırlamış olduğu, birçok ilçemizde olduğu gibi ilçemiz olan Gölcük ilçe teşkilatının yapısına aykırı, hakkaniyetten uzak bir anlayış ile hazırlamış olduğu meclis üyeliği listesi bir hayli üzücü sonuçlanmıştır. İlçe teşkilatının hazırlamış olduğu listeye şerh koymuş ve ilçeyi bilen insanların hükmünü yok saymıştır.

21 ADAYLA BAŞLADI 15 ADAY KALDI

İlçe başkanı ve belediye başkan adayı, teşkilatı bir zümresi bu duruma sessiz kalmıştır. Bu sebepler ile derdimizin makam ve koltuk değil, hak ve anlayış idaresiyle, aynı hassasiyeti paylaşan istifa eden çekilen diğer adaylar gibi bende haklı tepkimi göstererek Gölcük Yeniden Refah Partisi 5. sıra meclis üyesi adaylığından çekildiğimi kamuoyunun hizmetine sunarım.” ifadelerini kullandı.

İlk açıklandığında 21 meclis üyesi adayının yer aldığı listede yakın dönemde 21. sıra adayı Sezer Terzi çekildiğini açıklamıştı. Meclis üyesi aday listesinde 15 aday kaldı. İlk açıklanan liste olan 7. sıra adayı Müslüm Kaya, 13. sıra adayı Yunus Emre Köse, 14. sıra adayı Hasan Kamış, 15. sıra adayı Ahmet Şahin bugün listede yer almıyor. İlk listeden toplam 6 aday isim adaylıktan çekildi.

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20 Mar 2024 - 13:46 Kocaeli/ Gölcük- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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