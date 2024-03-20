Büyükşehir adaylarının 17’si üniversite mezunu

31 Mart Pazar günü yapılacak olan 2024 Yerel Seçimleri öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayları’nın eğitim ve meslek durumlarını derledik. Adayların adaylık başvurusunda belirttikleri eğitim durumlarına göre 27 başkan adaydan 19’u yükseköğretim mezunu olurken 7’si ortaöğretim, 1’i de ilkokul mezunu. Adayların meslek dağılımına bakıldığında iş insanı ağırlığı görülüyor. 27 adaydan 3’ü iş insanı. Adaylardan 2’si avukat, 2’si emekli, 2’si serbest meslek sahibi, 2’si işçi, 2’si esnaf, 2’si öğretmen. Adaylar arasında 1 ekonomist, 1 kimya mühendisi, 1 akademisyen ve 1 ev hanımı var.
YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU ADAYLAR:
AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, Sol Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlkay Deniz Torun Yüce, Memleket Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ünal Karasağız, Anavatan Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Duran, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Aydal, DEM Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Özgüneş, Zafer Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nermin Tol, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, Emek Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Arzu Erkan, HÜDA-PAR Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Eşin, Demokrat Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Şamil Devrim, Millet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atakan Daşdan, Türkiye İşçi Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Hakan Koçak, DEVA Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ensar Batırman, Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nurettin Çelik, Vatan Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orhan Kadıoğlu, Bağımsız Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Fevzi Kemal Torun, Bağımsız Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Tunahan
ORTAÖĞRETİM MEZUNU: DSP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serap Bilmez, Türkiye Komünist Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydaner Aktaş, Halkın Kurtuluş Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunya Kızıltaş, Türkiye Komünist Hareketi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tamer Erik, Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can, Yeni Türkiye Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orhan Kaçıdı, Milli Yol Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aslan Eraslan
İLKÖĞRETİM MEZUNU: Hak ve Özgürlükler Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Behçet Öget
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EKONOMİST ADAY: Yeni Türkiye Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orhan Kaçıdı
İŞ İNSANI ADAYLAR: İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nurettin Çelik
AVUKAT ADAYLAR: Sol Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlkay Deniz Torun Yüce, DEVA Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ensar Batırman
KİMYA MÜHENDİSİ ADAY: Memleket Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ünal Karasağız
EMEKLİ ADAYLAR: Anavatan Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Duran, DEM Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Özgüneş
SERBEST MESLEK SAHİBİ ADAYLAR: DSP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serap Bilmez, Hak ve Özgürlükler Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Behçet Öget
AKADEMİSYEN ADAYLAR: AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Aydal
İŞÇİ ADAYLAR: Türkiye Komünist Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydaner Aktaş, Türkiye Komünist Hareketi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tamer Erik
ÖĞRETMEN ADAYLAR: Zafer Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nermin Tol, Millet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atakan Daşdan
EV HANIMI ADAY: Halkın Kurtuluş Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunya Kızıltaş
ESNAF ADAYLAR: Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can, HÜDA-PAR Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Eşin
MAKİNE MÜHENDİSİ ADAY: CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin
GAZETECİ ADAY: Emek Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Arzu Erkan
BANKACI ADAY: Demokrat Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Şamil Devrim
MÜTEAHHİT ADAY: Milli Yol Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aslan Eraslan
SOSYOLOG ADAY: Türkiye İşçi Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Hakan Koçak
MİMAR ADAY: Vatan Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orhan Kadıoğlu
İLETİŞİM DANIŞMANI ADAY: Bağımsız Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Fevzi Kemal Torun
MALİ MÜŞAVİR: Bağımsız Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Tunahan
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.