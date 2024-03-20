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20 Mar 2024 - 13:53- Siyaset G:

Büyükşehir adaylarının 17’si üniversite mezunu

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2024 Yerel Seçimlerinde, 27 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayından 19’u yükseköğretim, 7’si ortaöğretim, 1’i ise ilkokul mezunu.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Büyükşehir adaylarının 17’si üniversite mezunu mask
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31 Mart Pazar günü yapılacak olan 2024 Yerel Seçimleri öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayları’nın eğitim ve meslek durumlarını derledik. Adayların adaylık başvurusunda belirttikleri eğitim durumlarına göre 27 başkan adaydan 19’u yükseköğretim mezunu olurken 7’si ortaöğretim, 1’i de ilkokul mezunu. Adayların meslek dağılımına bakıldığında iş insanı ağırlığı görülüyor. 27 adaydan 3’ü iş insanı. Adaylardan 2’si avukat, 2’si emekli, 2’si serbest meslek sahibi, 2’si işçi, 2’si esnaf, 2’si öğretmen. Adaylar arasında 1 ekonomist, 1 kimya mühendisi, 1 akademisyen ve 1 ev hanımı var

YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU ADAYLAR:

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, Sol Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlkay Deniz Torun Yüce, Memleket Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ünal Karasağız, Anavatan Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Duran, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Aydal, DEM Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Özgüneş, Zafer Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nermin Tol, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, Emek Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Arzu Erkan, HÜDA-PAR Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Eşin, Demokrat Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Şamil Devrim, Millet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atakan Daşdan, Türkiye İşçi Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Hakan Koçak, DEVA Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ensar Batırman, Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nurettin Çelik, Vatan Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orhan Kadıoğlu, Bağımsız Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Fevzi Kemal Torun, Bağımsız Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Tunahan

ORTAÖĞRETİM MEZUNU: DSP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serap Bilmez, Türkiye Komünist Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydaner Aktaş, Halkın Kurtuluş Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunya Kızıltaş, Türkiye Komünist Hareketi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tamer Erik, Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can, Yeni Türkiye Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orhan Kaçıdı, Milli Yol Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aslan Eraslan

İLKÖĞRETİM MEZUNU: Hak ve Özgürlükler Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Behçet Öget

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EKONOMİST ADAY: Yeni Türkiye Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orhan Kaçıdı

İŞ İNSANI ADAYLAR: İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nurettin Çelik

AVUKAT ADAYLAR: Sol Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlkay Deniz Torun Yüce, DEVA Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ensar Batırman

KİMYA MÜHENDİSİ ADAY: Memleket Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ünal Karasağız

EMEKLİ ADAYLAR: Anavatan Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Duran, DEM Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Özgüneş

SERBEST MESLEK SAHİBİ ADAYLAR: DSP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serap Bilmez, Hak ve Özgürlükler Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Behçet Öget

AKADEMİSYEN ADAYLAR: AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Aydal

İŞÇİ ADAYLAR: Türkiye Komünist Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydaner Aktaş, Türkiye Komünist Hareketi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tamer Erik

ÖĞRETMEN ADAYLAR: Zafer Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nermin Tol, Millet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atakan Daşdan

EV HANIMI ADAY: Halkın Kurtuluş Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunya Kızıltaş

ESNAF ADAYLAR: Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can, HÜDA-PAR Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Eşin

MAKİNE MÜHENDİSİ ADAY: CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin

GAZETECİ ADAY: Emek Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Arzu Erkan

BANKACI ADAY: Demokrat Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Şamil Devrim

MÜTEAHHİT ADAY: Milli Yol Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aslan Eraslan

SOSYOLOG ADAY: Türkiye İşçi Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Hakan Koçak

MİMAR ADAY: Vatan Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orhan Kadıoğlu

İLETİŞİM DANIŞMANI ADAY: Bağımsız Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Fevzi Kemal Torun

MALİ MÜŞAVİR: Bağımsız Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Tunahan

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20 Mar 2024 - 13:53 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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