Çakır ve Ömeroğlu’dan kamu kurumlarına ziyaret

Seçim çalışmaları kapsamında her gün bir vekille birlikte sahaya çıkarak çalışmalarını sürdüren AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu’na önceki gün Kocaeli Milletvekili Sami Çakır eşlik etti. Ömeroğlu ve Çakır ile birlikte İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, SKM Başkanı Veysi Akyol ve meclis üyesi adaylarının sabah başladıkları seçim çalışmalarının ilk durağı Dilovası Hükümet Konağı oldu. İlk ziyaretini Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay’a yapan Ömeroğlu ve Çakır bir süre görüştüler.

KAYMAKAM KUBİLAY’A ZİYARET

Kubilay ziyaretlerinden dolayı Çakır, Ömeroğlu ev beraberindekilere teşekkür ederek, çalışmalar hakkında bilgiler verirken, Ömeroğlu ise ziyarette yaptığı açıklama da yeni dönemde yeni projelerle Dilovası’nın tüm kurumlarıyla istişare ederek Dilovası’na hizmet etmek için yola çıktığını, Dilovası’nın geleceğine dair önemli projeleri hep birlikte hayata geçireceklerini belirterek, misafirperverliğinden dolayı Kaymakam Kulbilay’a ve ekibine teşekkür etti.

BİRİMLERİ GEZDİLER

Ömeroğlu ve Çakır ile beraberindekiler daha sonra ise hükümet konağında görev yapan diğer kamu müdürlerini ziyaret ettiler. Ziyaretlerinde kamu kurum müdürlerinden çalışmaları hakkında bilgiler alan Ömeroğlu ve Çakır müdür ve personellerine başarılar dileyerek ayrıldılar.

Kaynak: BÜLTEN