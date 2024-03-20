Karaköprü’de Başkan Sezer coşkusu

Karaköprü Mahallesi geceyi, 31 Mart gecesi Cumhur İttifakı’nın yaşayacağı zaferin provası ile aydınlattı. Yerel seçim ziyaretleri kapsamında Karaköprü Mahallesi’ni ziyaret eden Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Ali Yıldırım Sezer, mahalle halkı tarafından coşku ile karşılandı. Cumhur İttifakı ortakları ile birlikte hemşehrilerinin bağrına bastığı Sezer, “Gölcük eser belediyeciliğine sevdalı, biz Gölcük’e aşığız” dedi.

GÖLCÜK’ÜN EMRİNDEYİZ

Kalabalık tarafından cep telefonu ışıkları ile gecenin aydınlatıldığı buluşmada yoğun ilginin kendilerine güç verdiğini söyleyen Sezer, “İnşallah halkımıza bakınca kararını vermiş diyorum. Halkımız ne diyor durmak yok yola devam diyor. Bugüne kadar çok şey yaptık. Gölcük’ün ihtiyacı neyse, sizlerin talepleri neyse gece gündüz çalıştık ve projelerimizi ortaya koyduk. Biz eser üretmek için varız ve Gölcük’ün emrindeyiz” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN