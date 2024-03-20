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Konteyner kentte depremzede çocuğa cinsel istismar

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Malatya’da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte bir kız çocuğu cinsel istismara maruz bırakıldı. Valilik, olayla ilgili olarak 4 ayrı suç kaydı bulunan A.C. isimli kişinin gözaltına alındığını ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Konteyner kentte depremzede çocuğa cinsel istismar mask
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Malatya’da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Malatya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, depremzedelerin barındığı bir konteyner kentte 7 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ve yoğun bakımda olduğuna dair haberler üzerine açıklama yapma gereğinin duyulduğu belirtildi.

Yaşı küçük çocuğun 18 Mart’ta kaybolduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı dile getirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Mağdure 18 Mart, saat 19.30 sıralarında konteyner kent içerisinde bulunmuş, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen ve daha önceden 4 ayrı suç kaydı bulunan A.C. isimli şüpheli şahıs yakalanmış, 19 Mart 2024 tarihinde çıkarıldığı mahkemece çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanmıştır. Basın ve sosyal medyada yer alan haber içeriklerinin aksine yaşı küçük mağdurenin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yoktur ve işlemleri akabinde ailesine teslim edilmiştir.

Değerli kamuoyunca bilinmelidir ki yürütülen bu soruşturmada herhangi bir aksaklığa mahal verilmeksizin tamamen mağdur yaşı küçük şahsın yüksek menfaati göz önünde tutulmuştur.”

Kaynak: AA

# çalışma, sosyal

20 Mar 2024 - 14:09 - Türkiye --- Okunma

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