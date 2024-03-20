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Türkiye ve Irak'tan teröre karşı işbirliğinde ilk adım

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Bağdat'ta geçtiğimiz hafta yapılan Türkiye-Irak Güvenlik zirvesinin ardından heyetler arası ilk temas, gelecek hafta gerçekleşecek. Irak'tan üst düzey bir heyet, teknik çalışma için Ankara'ya gelecek. Irak heyeti ile yapılacak toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ziyaretinde imzalanması planlanan Stratejik Çerçeve Anlaşması ele alınacak. O anlaşma ile "terörle mücadelede" işbirliğinin çerçevesi belirlenecek.

Türkiye ve Irak'tan teröre karşı işbirliğinde ilk adım mask
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Geçtiğimiz hafta Bağdat'ta yapılan  Türkiye-Irak güvenlik zirvesinin ardından, heyetler arası ilk temasın ardından önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

Irak heyeti ile Ankara'da yapılacak toplantıda, "güvenlik ve terörle mücadele" başlıklı stratejik çerçeve anlaşması ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan ayının son haftasında gerçekleştireceği Irak ziyaretinde imzalanması hedeflenen anlaşma ile iki ülke arasında terörle mücadelede işbirliğinin çerçevesi belirlenecek.

NTV'nin edindiği bilgilere göre Stratejik çerçeve anlaşması ile Ankara Güvenlik Zirvesi'nin en önemli sonuçlarından biri olan "PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt" listesine alınması hamlesinin, bir adım daha ileriye taşınmasını amaçlıyor.

Irak heyetiyle, PKK'nın Bağdat yönetimi tarafından "Terör Örgütü" olarak da tanınması konusunda müzakereler yapılacak.

Irak heyetinin Ankara temaslarında iki ülke arasında kurulması kararlaştırılan ve başkanlıklarını ilgili bakanların yapacağı komiteler konusunda da çalışılacak.

Terörle mücadelenin yanısıra, ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarındaki komitelerin yapısı, çalışma takvimi ve prensipleri de Ankara'daki toplantıda ele alınacak.

Kaynak: NTV

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20 Mar 2024 - 14:10 - Türkiye --- Okunma

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