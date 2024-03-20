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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
20 Mar 2024 - 14:14- Siyaset G:

Son on günde teleferiğimiz oldu, tramvayımız büyüdü, yeni kavşaklarımız açıldı, hak sahipleri evlerine kavuştu: Büyükşehir’den üst üste açılışlar

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın tarafından son on günde peş peşe gerçekleştirilen açılışlar, özellikle ulaşıma getirdiği rahatlıklarla dikkat çekiyor.

Son on günde teleferiğimiz oldu, tramvayımız büyüdü, yeni kavşaklarımız açıldı, hak sahipleri evlerine kavuştu: Büyükşehir’den üst üste açılışlar mask
Son on günde teleferiğimiz oldu, tramvayımız büyüdü, yeni kavşaklarımız açıldı, hak sahipleri evlerine kavuştu: Büyükşehir’den üst üste açılışlar
Son on günde teleferiğimiz oldu, tramvayımız büyüdü, yeni kavşaklarımız açıldı, hak sahipleri evlerine kavuştu: Büyükşehir’den üst üste açılışlar
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BİR GÜN ARAYLA İKİ BAKANI AĞIRLADIK

Kocaeli’yi yeni yatırımlarla buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, seçim beyannamesindeki sözlerini bir bir yerine getiriyor. Vaatlerin %90’ını ilk 4 yılda tamamlayan Büyükakın, son on güne 7 büyük tören sığdırdı. Bu törenlerin bazılarına önemli bakanlar da katıldı.

Son on günde teleferiğimiz oldu, tramvayımız büyüdü, yeni kavşaklarımız açıldı, hak sahipleri evlerine kavuştu: Büyükşehir’den üst üste açılışlar

HAYALDİ GERÇEK OLDU

Kocaeli’nin 50 yıllık hayali olan Kartepe Teleferik Projesi tamamlandı. Derbent ile Kuzuyayla arasına inşa edilen teleferik hattı 9 Mart Cumartesi günü ilk sürüşünü gerçekleştirdi. 9 Mart’ta Kocaeli’nin bir hayali daha gerçekleşti. Başkan Büyükakın, resmi açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile yapılacağını duyurdu. Teleferik hattının halka kullanımı 25 Mart’ta açılacak ve 15 Nisan’a kadar ücretsiz olacak.

Son on günde teleferiğimiz oldu, tramvayımız büyüdü, yeni kavşaklarımız açıldı, hak sahipleri evlerine kavuştu: Büyükşehir’den üst üste açılışlar

HAT 41K SEFERE BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hat 41K, 15 Mart Cuma günü Başkan Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın da katıldığı törenle ilk seferine başladı. Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe’yi birbirine bağlayan Hat 41K’de ‘Gittiğin Kadar Öde’ sistemi ile 18 metre körüklü araçlarla hizmet veriliyor. 29 kilometreden oluşan hattın gidişi 26, dönüşü 27 duraktan oluşuyor. Yolcular şuan için 18 metrelik 7 otobüsle taşınıyor. 06.30’dan 00.30’a kadar her yarım saatte olan seferlere önümüzdeki günlerde yeni otobüsler eklenecek.

Son on günde teleferiğimiz oldu, tramvayımız büyüdü, yeni kavşaklarımız açıldı, hak sahipleri evlerine kavuştu: Büyükşehir’den üst üste açılışlar

ŞEHİR HASTANESİ TRAMVAY HATTI AÇILDI

17 Mart Pazar günü Kocaeli’nin şehir içi trafiğini ve Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi faaliyete alındı. Doç.Dr.Büyükakın’ın ev sahipliğindeki programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı. Bakan Uraloğlu, tramvay hattının bayrama kadar ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. 2022 yılının kasım ayında başlanan proje 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Hat 5 istasyondan oluşuyor. Yeni hat ile Şehir Hastanesine ulaşım 15 dakikaya düştü. Tramvay günde 15 bin kişi taşıma kapasitesine sahip.

Son on günde teleferiğimiz oldu, tramvayımız büyüdü, yeni kavşaklarımız açıldı, hak sahipleri evlerine kavuştu: Büyükşehir’den üst üste açılışlar

TOKİ EVLERİ SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

18 Mart Pazartesi günü ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin teşrifleri ile İzmit Sekbanlı-Sepetçi’de hak sahiplerine anahtar teslim töreni gerçekleşti. Doç.Dr.Tahir Büyükakın bu programa da ev sahipliği yaptı. Törende, TOKİ tarafından yaptırılan 747 konutun anahtarı sahiplerine teslim edildi. Yine 18 Mart Pazartesi günü, Solaklar Köprülü Kavşağı projesi tamamlanarak yol trafiğe açıldı. Bölgedeki ışıklar kaldırılarak direkt geçiş sağlandı. Doç.Dr.Büyükakın proje alanında incelemelerde bulunarak gelinen aşamayı yerinde gördü.

Son on günde teleferiğimiz oldu, tramvayımız büyüdü, yeni kavşaklarımız açıldı, hak sahipleri evlerine kavuştu: Büyükşehir’den üst üste açılışlar

10 YENİ TRAMVAY ARACI FİLOYA KATILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, şehir için hizmet ve eser üretmek adına 19 Mart Salı günü de boş durmadı. Alikahya Stadyum Tramvay Hattı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Doç.Dr.Büyükakın, ardından öz kaynaklarla filoya katılan yerli üretim 700 milyon değerindeki 10 yeni tramvay aracının raylı sistem ağına alındığı törene katıldı. Alikahya Tramvay Hattı’nın 2025 Temmuz ayında biteceğini müjdeleyen Büyükakın, 3,8 kilometrelik ve 7 duraktan oluşan yeni hatla birlikte mevcut durakların da büyütüleceğini açıkladı.

Son on günde teleferiğimiz oldu, tramvayımız büyüdü, yeni kavşaklarımız açıldı, hak sahipleri evlerine kavuştu: Büyükşehir’den üst üste açılışlar
Son on günde teleferiğimiz oldu, tramvayımız büyüdü, yeni kavşaklarımız açıldı, hak sahipleri evlerine kavuştu: Büyükşehir’den üst üste açılışlar

Kaynak: Bülten

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20 Mar 2024 - 14:14 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Doğrucu Davut. - Sayın başkanım Kartepe sarımeşe Fatih Sultan Mehmet ve Ataşehir mahalleleri kesiştiği noktaya demir yolu geçiyor biliyorsunuz oraya bir acil tren durağı lazım.

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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