Kocaelispor’un eski başkanı operasyon geçirdi.

Her iki omuzunda yırtık oluşan Ekşi, bir omuzundan ameliyat oldu. Diğeri ise daha sonra yapılacakmış. Operasyon başarılı geçtiği öğrenildi. Ameliyat sonrasında taburcu olan Mustafa Ekşi bir süre evinde istirahat edecek.

Kaynak: SPOR SERVİSİ