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SEDAŞ'tan elektrikte can ve mal güvenliği uyarısı

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Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde, 20 bin kilometrekare alanda, 2 milyonu aşkın müşteriye elektrik dağıtım hizmetini, kaliteli ve sürekli vermek için çalışmalarını sürdüren SEDAŞ, bölgede yaşayan tüm vatandaşları elektrik enerjisinin emniyetli kullanımı konusunda uyardı.

SEDAŞ'tan elektrikte can ve mal güvenliği uyarısı mask
SEDAŞ'tan elektrikte can ve mal güvenliği uyarısı
SEDAŞ'tan elektrikte can ve mal güvenliği uyarısı
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SEDAŞ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, enerji hatlarına yapılan yanlış müdahale ve ihmaller nedeniyle olumsuz olaylar yaşandığı, can ve mal güvenliği konusunda risk oluşturduğu belirtilerek, gereken önlemlerin alınmasına dikkat çekildi.

 

SEDAŞ'tan elektrikte can ve mal güvenliği uyarısı

SEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre; “Enerji kesintisinin gerekli olduğu bölgelerde, iş kazalarından kaçınarak can ve mal güvenliğini sağlamanın yanı sıra hem yasa gereği hem de çevre ve kamu güvenliği açısından, ilgili şirketlerin SEDAŞ’a önceden haber vermesi ve planlı kesinti önlemi alınması gerekmektedir. İnşaat alanlarında ya da ikamet edilen konutun çatısında çalışırken EKAT Yönetmeliği’ne göre emniyet mesafesi uygun olan elektrik hattına temas edilmesi, balkonlardan halı silkeleme sırasında, iş makinesi ile inşaata beton dökümü yapılırken dikkatsizlik sonucu iletkenlere temas edilmesi veya çocuklarımızın elektrik direklerine tırmanması gibi durumlarda da can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Bu nedenle iş güvenliği kurallarına dikkat ederek çalışmaların yapılması, şebeke yakınında yapılan çalışmalarda da mutlaka şebekeye temas etmeyecek şekilde güvenli mesafede bulunulması hayati önem taşımaktadır. Güvenlik mesafesi belirlenirken enerji nakil hattı tellerinin rüzgârda salınımının da hesaba katılması, enerji nakil hatlarına yeterli güvenlik mesafesi bırakılamıyorsa hattın akımının kesilmesi için SEDAŞ’tan onay ve izinler alınması gerekmektedir” denildi.

 

SEDAŞ'tan elektrikte can ve mal güvenliği uyarısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği” yönetmeliğinde, enerji nakil hatlarının altlarında pompa çalıştırılmaması veya zorunlu olduğu durumlarda enerji nakil hatlarıyla temasın olmaması için önlemler alınması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, inşaat yapım alanının yakınından enerji nakil hatları geçmesi durumunda, yeterli güvenlik mesafesi bırakılıp gerekli güvenlik tedbirleri alınarak çalışılması gerekliliğine yer verilmektedir.

Kaynak: Bülten

# çevre, sosyal, çalışma, SEDAŞ

20 Mar 2024 - 14:52 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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