Söğüt: “31 Mart’ta zaferi hep birlikte kutlayacağız”

Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, Cumhur İttifakı teşkilatlarıyla Fatih Mahallesi’ne adeta çıkarma yaptı. Başkan Söğüt ile birlikte; AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, BBP İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP ve BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk, MHP ilçe yöneticileri, Cumhur İttifakı meclis üyesi adayları ve teşkilat üyeleri de tam kadro alandaydı.

ÇAT-KAPI ZİYARETLER

Fatih Mahallesi’nde girilmedik sokak ve cadde bırakmayan Başkan Şener Söğüt, yol boyunca vatandaşlarla sohbet etti, esnafa kolaylıklar diledi. Çat kapı ev ziyaretleri de yapan Başkan Söğüt, bölgedeki hasta ve yaşlıları da unutmadı. Sokakta gördüğü bayanlarla sohbet etti, çiçek takdiminde bulundu.

EN YÜKSEK OYLA KAZANACAĞIZ

Mahalle sakinlerine; Körfez Belediyesi’nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aktaran Söğüt, talep, öneri ve istekleri de yerinde dinledi. “Körfez bizden, biz vatandaşlarımızdan memnunuz. 31 Mart akşamında da Körfez’de en yüksek oyla zaferi kazanacağımıza inancımız tam” dedi.

Kaynak: Bülten