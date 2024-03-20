Kongre tarihi 1-2, 8-9 Haziran olarak planlanıyor

Kocaelispor’da Engin Koyun’un resmen istifa etmesinin ardından gözler olağanüstü genel kurul kararının ne zaman alınacağı ve kongrenin ne zaman yapılacağı sorusuna çevrildi. Recep Durul başkan vekili öncülüğündeki yönetimin nisan sonu-mayıs başı gibi olağanüstü genel kurul kararı alması bekleniyor. Kongre tarihi olarak ise ilk oturum için 1-2, ikinci oturum için 8-9 Haziran düşünülüyor. Yeşil-Siyahlı kulüp geçen yıl mayıs ayında 3 yılda bir gerçekleştirilmesi gereken olağan genel kurulunu yapmıştı. Böylece yaklaşık 1 yıl sonra yeni bir kongre yapılacak.