35 yaşında gençlere taş çıkardılar

Gölcükspor, pazar günü kent futbolu adına çok kritik bir maça çıktı.

Sahasında BAL 2.Grup lideri Çorluspor’u konuk etti.

Gölcükspor, bu maçı kazanıp, il sıralamasında avantajlı duruma geçmek istiyordu.

Aynı zamanda maçtan galip ayrılması halinde, ligde ikinci durumda bulunan Gebzespor’a şampiyonluk yolunda katkı sağlayacaktı.

Gebzespor’un şampiyon olması demek de, ilimizden bir takımın daha BAL’da kalacağı anlamına geliyordu.

Böyle bir ortamda oynanan maçta Gölcükspor, 84.dakikada Serbay Yağız’ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

90+4’de yediği golle de beraberliğe razı oldu.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Aslında 1-1 belki Gölcükspor için çok iyi sonuç değildi ama Gebzespor’un çok işine yarayacaktı.

Tabi Gebzespor’un da, deplasmanda Tekirdağ Kapaklıspor’u yenmesi gerekiyordu.

Gebzespor, deplasmanda iki kez öne geçtiği, penaltı kaçırdığı maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı, çok önemli avantajı kaçırdı…

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Gölcükspor-Çorluspor maçının teknik analizini ve yorumunu daha sonra yapacağım.

Bu maçta Gölcükspor, çok iyi mücadele etti, galibiyeti de kaçırdı diyebiliriz.

Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı.

Ancak sahada iki futbolcu vardı ki, müthiş performans gösterdiler.

Bunlar 35 yaşındaki Fatih Gümüşel ile 34 yaşındaki Gökhan Cingirt…

Orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonunda oynayan bu ikili müthiştiler.

Bu iki futbolcuya kimse 34 ve 35 yaşında diyemezdi.

Bitmeyen enerjileri, rakipten topu alıp, oyun kurmaları hepsi harikaydı.

90 dakika boyunca bu iki futbolcuyu izlemekten yoruldum…

Bu yaşta, orta sahada bu kadar tempolu bir oyun görmedim…

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Bu oyunculardan Fatih Gümüşel 1989 Sapanca doğumlu…

Daha önce de 2009 yılında Gölcükspor’da 3.Lig’de üç oynadı.

Sadece Gölcükspor değil, ilimizin diğer profesyonel kulüplerinden Darıca GB’de 2013’de, Derincespor AŞ’de ise 2015 yılında forma giydi.

2018 yılında amatöre dönen Fatih Gümüşel, BAL’da Fatsa Belediye, Manavgat, Sapanca Belediye ve Kahramanmaraş İstiklalspor takımlarında oynadı.

Geçen yıl devre arasında Gölcükspor’a geldi.

Kırmızı-Siyahlı ekibin geçen yıl ligin ikinci yarısındaki o istikrarlı performansında da önemli katkı sağlayan isimdi…

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Gölcükspor’un bir diğer başarılı ismi Gökhan Cingirt ise 1990 İstanbul doğumlu…

Futbola Paşabahçe takımında başladı.

2010 yılında Orduspor’da profesyonel oldu.

Sultanbeyli, Karacabey Belediye, Bergama ve Kahramanmaraş gibi takımlarda 2.Lig ve 3.Lig’de forma giydi.

En son Muşspor’da oynarken, geçen yıl devre arasında amatöre döndü, Gölcükspor’a geldi.

O da geçen yıl ligin ikinci yarısında Gölcükspor’un o müthiş çıkışında Fatih Gümüşel ile birlikte katkı sağlayan isimlerden biriydi…

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Pazar günü Gölcükspor, kazanacak kadar iyi oynadı, 3 puana da çok yaklaştı.

Bu futbolda orta saha oyuncuları Fatih Gümüşel ile Gökhan Cingirt’in katkısı çok fazlaydı.

Bu iki futbolcuyu yaşlarından dolayı ön plana çıkardım.

35 yaşındaki oyuncuların mesleklerine olan saygılarına hayran kaldım.

69.dakikada bir pozisyonda Gökhan Cingirt, orta sahada rakipten topu aldı. Takımına kazandırdı, sonra atağın devamında sağ kanatta topla buluştu, açık gibi orta yaptı.

Aynı Gökhan Cingirt, maçın 90.dakikasında hücuma çıktı, son vuruşu iyi yapsa, skor 2-0 olacaktı.

Maçta bu kadar koşup, son dakikada pozisyonun içinde olması bile çok büyük bir olaydı.

Pazar günkü bu mücadelelerinden dolayı iki futbolcunun önünde saygıyla eğiliyorum.

Keşke genç oyuncularımız bu maçı izleseydi de, ağabeylerinden örnek alsalardı…