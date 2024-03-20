Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptı

BÜYÜKAKIN VE PROTOKOL KATILDI

Yağmur altında gerçekleşen Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Milletvekili Sami Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, büyükşehir daire başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

ULAŞIM RAHATLADI

Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz bir hale getirecek Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşak Projesi kapsamında; D-605 İzmit-Kandıra yolu üzerinde 2 adet, TEM Otoyol kenarı kuzey yan yol için 3 adet olmak üzere toplamda 5 adet prefabrik öngerme kirişli köprü inşa edildi. Doğu-Batı Yeşilova, TEM Otoban kenarı, kuzey yan yol ve D-605 İzmit-Kandıra yolu olmak üzere yaklaşık 6,5 kilometre asfalt yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma imalatları yapıldı.

İKİ CADDE BİRBİRİNE BAĞLANDI

Karadenizliler Mahallesi’ne yapılan dönel kavşakla da trafik akıcı hale getirildi. 2 şerit ve 12 metre genişliğindeki yeni yol, Yeşilova Mahallesi’ni Karadenizliler Mahallesi’ne bağlıyor. Otoban kuzeyine yapılan yeni yol ile Zübeyde Hanım Caddesi de Altıncıoğlu Caddesi’ne bağlanıyor. Tamamlanma aşamasına gelen bu yeni yolda önümüzdeki aylarda trafiğe açılacak. Proje kapsamında; 6 adet kutu menfez, 13 adet toprakarme duvar, 148 metre istinat duvarı, 50 metre betonarme duvar inşa edildi.

DEVASA BİR İŞ OLARAK TANIMLAYABİLİRİZ

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kavşağımızın Solaklar ve Yeşilova kısımları hizmete açıldı. Projemiz KDV ve fiyat farklı ile 425 milyon liralık bir iş. Bu işi devasa bir iş olarak tanımlayabiliriz. Çalışmaların başlaması esnasında temel atma yapmadık, büyük bir açılışta yapmıyoruz. Hizmete aldığımızı duyurmak için böyle bir organizasyon düzenledik. Bu kavşak trafiği rahatlatacaktır.

KANDIRA İZMİT YOLUNUN SIKIŞMAMASI İÇİN ELZEMDİ

Burası Kandıra tarafından gelen trafiğin Solaklar’a gitmesi, İzmit’ten gelen trafiğin de Yeşilova tarafına gitmesi için yapıldı. Şehir Hastanesi ve İZAYDAŞ trafiği içinde oldukça kritik bir konumda. Kandıra İzmit yolunun sıkışmaması için bu proje elzemdi. Ufak tefek işler kaldı. Onları da en kısa zamanda halledeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın yaya üst geçidi talebi var. Bunun için de proje bitti ihale hazırlığı yapılıyor. En kısa sürede üst geçidi hizmete alacağız.”

Kaynak: Haber Merkezi