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20 Mar 2024 - 15:33- Gündem G:

Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptı

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yapımı tamamlanan Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı’nın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Büyükakın kavşaktan TOGG ile geçiş yaptı.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptı mask
Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptı
Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptı
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BÜYÜKAKIN VE PROTOKOL KATILDI

Yağmur altında gerçekleşen Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Milletvekili Sami Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, büyükşehir daire başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptı

ULAŞIM RAHATLADI

Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz bir hale getirecek Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşak Projesi kapsamında; D-605 İzmit-Kandıra yolu üzerinde 2 adet, TEM Otoyol kenarı kuzey yan yol için 3 adet olmak üzere toplamda 5 adet prefabrik öngerme kirişli köprü inşa edildi. Doğu-Batı Yeşilova, TEM Otoban kenarı, kuzey yan yol ve D-605 İzmit-Kandıra yolu olmak üzere yaklaşık 6,5 kilometre asfalt yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma imalatları yapıldı.

Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptı

İKİ CADDE BİRBİRİNE BAĞLANDI

Karadenizliler Mahallesi’ne yapılan dönel kavşakla da trafik akıcı hale getirildi. 2 şerit ve 12 metre genişliğindeki yeni yol, Yeşilova Mahallesi’ni Karadenizliler Mahallesi’ne bağlıyor. Otoban kuzeyine yapılan yeni yol ile Zübeyde Hanım Caddesi de Altıncıoğlu Caddesi’ne bağlanıyor. Tamamlanma aşamasına gelen bu yeni yolda önümüzdeki aylarda trafiğe açılacak. Proje kapsamında; 6 adet kutu menfez, 13 adet toprakarme duvar, 148 metre istinat duvarı, 50 metre betonarme duvar inşa edildi.

Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptı

DEVASA BİR İŞ OLARAK TANIMLAYABİLİRİZ

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kavşağımızın Solaklar ve Yeşilova kısımları hizmete açıldı. Projemiz KDV ve fiyat farklı ile 425 milyon liralık bir iş. Bu işi devasa bir iş olarak tanımlayabiliriz. Çalışmaların başlaması esnasında temel atma yapmadık, büyük bir açılışta yapmıyoruz. Hizmete aldığımızı duyurmak için böyle bir organizasyon düzenledik. Bu kavşak trafiği rahatlatacaktır.

Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptı

KANDIRA İZMİT YOLUNUN SIKIŞMAMASI İÇİN ELZEMDİ

Burası Kandıra tarafından gelen trafiğin Solaklar’a gitmesi, İzmit’ten gelen trafiğin de Yeşilova tarafına gitmesi için yapıldı. Şehir Hastanesi ve İZAYDAŞ trafiği içinde oldukça kritik bir konumda. Kandıra İzmit yolunun sıkışmaması için bu proje elzemdi. Ufak tefek işler kaldı. Onları da en kısa zamanda halledeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın yaya üst geçidi talebi var. Bunun için de proje bitti ihale hazırlığı yapılıyor. En kısa sürede üst geçidi hizmete alacağız.”

Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptı
Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptı
Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptıYeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptı
Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptı
Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptı
Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptı
Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptı
Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptıYeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptıYeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptı

Kaynak: Haber Merkezi

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20 Mar 2024 - 15:33 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Derince - Hayırlı olsun. Anlaşılamayan tek şey tabiki yapacaklar. Yapmayanı orada tutmazlar. Asli görevi degilmi belediyenin. Yapmak yada yapamıyorsa çözüm üretmek. O zaman ben de bugün ise gitti bakın kıymetimi bilin işe gidiyormuyum diyeyim. Bizler bu akıl tutulmasından ne zaman çıkacağız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mart 17:23
01

Y.bahadir - Proje güzel olmuş, emeği geçenlerin eline sağlık... büyük bir sıkıntı giderilmiş oldu. fakat, Kandıra yönünden gelirken Solaklar tarafına geçiş nasıl çözemedim

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 20 Mart 15:42

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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