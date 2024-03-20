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AK Parti’den yeni anayasa adımı

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AK Parti, Ramazan Bayramı sonrasında yeni anayasa için adım atmaya hazırlanıyor. Sıfırdan bir anayasa yazılmasını hedefleyen AK Parti, Meclis’te muhalefet partilerini ziyaret edecek. Ziyaretlerde yeni anayasa yazımında nasıl bir yol izleneceğinin değerlendirilmesi bekleniyor.

AK Parti’den yeni anayasa adımı mask
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AK Parti, yeni anayasa için harekete geçiyor.

AK Parti Meclis Grubu, yerel seçim ve Ramazan Bayramının ardından muhalefetin kapısını “yeni anayasa” gündemiyle çalacak.

Yeni anayasa konusunda NTV’ye açıklamalarda bulunan AK Parti’den üst düzey bir yetkili, “Bayramdan sonra muhalefeti ziyaret edeceğiz, hiçbir ön şartımız olmayacak, bir metinle de gitmeyeceğiz, önce usulü konuşmak ve usulü belirlemek istiyoruz.” dedi.

Yeni anayasanın 90-100 maddeden oluşmasını öngördüklerini belirten AK Partili yetkili, “İnsan hakları olarak, temel hakların çok iyi tarif edildiği, sosyal hakların teminat altına alındığı, özgürlük alanlarının net bir şekilde ortaya konduğu bir anayasa hedefimiz var.” dedi.

“Diğer noktalar anayasa yerine kanunla düzenlenebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

AK Partili yetkili, siyasi partilerden metin yazımından önce anayasaya ilişkin başlıkların ortaya konmasını isteyeceklerini söyledi.

Bunun için, muhalefete en az üç aylık bir süre verilecek.

Siyasi partilerin nasıl bir anayasa istediklerine ilişkin başlıkları ortaya koyması istenecek.

Muhalefetin uzun süredir eleştirdiği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde denge-denetleme konusunda da adım atılabileceğini belirten yetkili, Meclisi daha fazla devreye sokmak istediklerine vurgu yaptı.

Kaynak: NTV

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20 Mar 2024 - 15:39 - Türkiye --- Okunma

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