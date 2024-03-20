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Çiftçi, Bayırtepe Köyü Derneği’ne projelerini anlattı

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Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, dün Bayburt Bayırtepe Köyü Derneği’ni ziyaret etti. Dernek ziyareti öncesinde AK Parti İlçe Başkanlığı önünden başlayan yürüyüş, yoğun coşkuya sahne olurken, Çiftçi ve beraberindeki heyet sloganlar ve meşaleler eşliğinde derneğe yürüdü. Cumhur ittifakı heyeti yürüyüş sırasında, mahalle sakinlerinden de büyük ilgi ve alaka gördü.

Çiftçi, Bayırtepe Köyü Derneği’ne projelerini anlattı mask
Çiftçi, Bayırtepe Köyü Derneği’ne projelerini anlattı
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31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına tam gaz devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, hemşehri dernekleri ziyaretleri kapsamında Bayburt Bayırtepe Köyü Derneği’ne gitti. Dernek ziyareti öncesinde AK Parti Çayırova İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen heyet, tezahüratlarla ve coşkuyla kortej halinde derneğe yürüdü. Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, meclis üyesi adayları ve Cumhur İttifakı’na gönül vermiş isimler, hep birlikte kortej halinde derneğe geçti. Menderes Caddesi’ndeki vatandaşlardan da büyük destek gören heyet, Bayburt Bayırtepe Köyü Derneği lokali önünde de meşalelerle karşılandı.

 

Çiftçi, Bayırtepe Köyü Derneği’ne projelerini anlattı

PROJELERİNİ ANLATTI

Dernek ziyaretinde Başkan Çiftçi’ye AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, Önceki Dönem Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş, Önceki Dönem AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür ve çok sayıda dernek üyesi katılım gösterdi. Selamlama konuşmalarının ardından sinevizyon gösterimiyle devam eden programda son olarak bir konuşma gerçekleştiren Çiftçi, Çayırova’da hayata geçirdikleri çalışmaları anlatırken, yeni dönemde yapacakları ve özellikle ulaşım noktasında Çayırova’ya sınıf atlatacak projelerini dernek üyelerine anlattı.

 

“KOMŞULARIMIZIN SEVGİLERİNE LAYIK OLACAĞIZ”

Program sonunda açıklamalarda bulunan Çiftçi, “Komşularımızın sevgisine, ilgisine ve teveccühüne layık olacağız. Bizleri güler yüzle, sevgiyle karşılayan ve desteklerini esirgemeyen Bayırtepe Köyü Derneği Başkanımız Zekeriya Yaya, yönetimine ve Bayburtlu hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı’nın Çayırova’sı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Bülten

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20 Mar 2024 - 15:50 Kocaeli/ Çayirova- Siyaset --- Okunma

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