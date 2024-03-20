Muhasebeci Fikret Aktaşlı kansere yenildi

İzmit Şirintepe Mahallesi Atabey Sokak sakinlerinden, Mannesmann Boru fabrikası muhasebe servisinden emekli Fikret Aktaşlı bir süredir kanser nedeniyle tedavi görüyordu. Fikret Aktaşlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
2 çocuk babası Fikret Aktaşlı’nın ölümü üzüntü yarattı. Fikret Aktaşlı’nın cenazesi doğum günün olan bugün Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Oral Sinirtaş - ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI MAKAMI CENNET OLSUN TÜM SEVENLERİNİN ve AİLESİNİN BAŞI SAOLSUN ALLAH SABIR VERSİN
FİKRET ABİCİM MEKANIN CENNET OLSUN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.