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20 Mar 2024 - 16:16- Gündem G:

Muhasebeci Fikret Aktaşlı kansere yenildi

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İzmit’te Mannesmann Boru fabrikasının muhasebe servisinden emekli olan Fikret Aktaşlı (68) kansere yenildi. Aktaşlı’nın cenazesi doğum gününde toprağa verildi.

Muhasebeci Fikret Aktaşlı kansere yenildi mask
Muhasebeci Fikret Aktaşlı kansere yenildi
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İzmit Şirintepe Mahallesi Atabey Sokak sakinlerinden, Mannesmann Boru fabrikası muhasebe servisinden emekli Fikret Aktaşlı bir süredir kanser nedeniyle tedavi görüyordu. Fikret Aktaşlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Muhasebeci Fikret Aktaşlı kansere yenildi

DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
2 çocuk babası Fikret Aktaşlı’nın ölümü üzüntü yarattı. Fikret Aktaşlı’nın cenazesi doğum günün olan bugün Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ

# İzmit, Emekli

20 Mar 2024 - 16:16 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Oral Sinirtaş - ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI MAKAMI CENNET OLSUN TÜM SEVENLERİNİN ve AİLESİNİN BAŞI SAOLSUN ALLAH SABIR VERSİN

FİKRET ABİCİM MEKANIN CENNET OLSUN

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Mart 16:55

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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