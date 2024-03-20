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20 Mar 2024 - 16:37- Gündem G:

Hürriyet, 5 yıl çivi çakmadı, şimdi yıkıyor...

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Nevzat Doğan döneminde inşaatına başlanan İzmit Yenişehir Mahallesi Kültür Merkezi inşaatına 5 yıl boyunca tek çivi dahi çakmadı. Yarım kalan binayı tamamlamayan Hürriyet, 5 yıl sonra kültür merkezi inşaatı için yıkım kararı aldı.

Hürriyet, 5 yıl çivi çakmadı, şimdi yıkıyor... mask
Hürriyet, 5 yıl çivi çakmadı, şimdi yıkıyor...
Hürriyet, 5 yıl çivi çakmadı, şimdi yıkıyor...
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DOĞAN DÖNEMİNDE YAPILDI

İzmit Belediyesi önceki dönem başkanı Nevzat Doğan, 2018 yılında İzmit Yenişehir Mahallesi Didem ile Yeşil sokağın kesiştiği noktada, Yenişehir Mahallesi Kültür Merkezi binası inşaatının temelini attı. 2019 yerel seçiminde İzmit Belediye başkanı seçilen CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet, yarım kalan kültür merkezi binasını tamamlayıp hizmete açmadı. Bina tam 5 yıl boyunca atıldı, ayyaşların merkezi oldu.

Hürriyet, 5 yıl çivi çakmadı, şimdi yıkıyor...

İHALEYE ÇIKMIŞ, İPTAL OLMUŞTU

Hürriyet, yarım kalan Yenişehir Kültür Merkezi binasını tamamlamak için, göreve geldikten tam üç yıl sonra, 2022 yılında ihaleye çıktı. İhale muhammen bedeli 24 milyon 755 bin TL olarak belirlenmişti. İhaleye giren tek bir firma 26 milyon 750 bin TL teklif vermişti. İhale, rekabet koşulları oluşmadığı için iptal edildi. Başkan Hürriyet, ihalenin iptal edilmesinden sonra bir daha girişimde bulunmadı. Yarım kalan binayı atıl bıraktı.

Hürriyet, 5 yıl çivi çakmadı, şimdi yıkıyor...

BÖLGE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Yenişehir Kültür Merkezi binasının tamamlanması için mahalle muhtarı Salih Çuman, İzmit Belediyesi’ne birçok kez dilekçe ile başvuruda bulunmasına rağmen inşaat başlatılmadı. 2018 yılından bu yana atıl durumda kalan ve geceleri ayyaşların ve tinercilerin çevreye verdiği büyük rahatsızlık nedeniyle bölge sakileri birçok kez eylem yapmış seslerini Hürriyet’e duyurmak istemişlerdi.

Hürriyet, 5 yıl çivi çakmadı, şimdi yıkıyor...

5 YIL ÇİVİ ÇAKMADIĞI İNŞAATI ŞİMDİ YIKIYOR

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim öncesinde Yenişehir Mahallesi’ne seçim çalışmaları için ziyarette bulundu. Ancak mahalle sakinleri, yarım kalan kültür merkezi inşaatı nedeniyle kendisine tepki gösterdi. Gösterilen bu tepkiden sonra Hürriyet, ekibine talimat vererek, mevcut inşaat halindeki binayı yıkıp yerine park yapma tercihini kullandı. “Yıkılıp park yapılsın” Hatta bu konuda broşürler hazırlayıp şeklinde broşürler hazırlatıp mahalle sakinlerine dağıttı. Hürriyet’in 5 yılda tek bir çivi çakıp tamamlamadığı Yenişehir Kültür Merkezi binasının inşaatını yıkıp yerine park yapacak olması bölge sakinlerini şaşırttı.

Hürriyet, 5 yıl çivi çakmadı, şimdi yıkıyor...

BELEDİYE EKİBİ OT BİÇMEYE GİTTİ

Yerel seçimlere 10 gün gibi kısa bir süre kala, İzmit Belediyesi ekipleri yarım kalan inşaatın bulunduğu bölgeye giderek inşaatın etrafında insan boyu kadar uzayan otları temizlemeye başladı. Ekiplerin inşaat çevresinde temizlik yaptığını görünce tepki gösterdi. “Bu milletin parası verilerek bu bina yapıldı. Yarım kalan bina tamamlanmıyor ama yıkılıyor. Harcanan bu kadar paraya yazık değil mi, günah değil mi” diye tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit, başkan, seçim

20 Mar 2024 - 16:37 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

041 Kamil - Gülümse izmit dayan az kaldı.

Geldikleri gibi gidecekler.

Yanıtla . 2Beğen . 6Beğenme 20 Mart 16:50

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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