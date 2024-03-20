Bitcoin'de düşüş sürüyor

Bitcoin yatırım fonlarından başlayan sert para çıkışları, Fed'den faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi Bitcoin'de satış baskısını artırdı.
Mart ayında 73 bin 800 dolar ile rekor tazeleyen Bitcoin, 61 bin dolarlı seviyelere geri çekildi.
Bitcoin 60 bin dolarlı seviyelerde tutunma mücadelesini sürdürürken, diğer kripto paralarda da görünüm zayıfladı.
Sadece 18 Mart'ta Bitcoin yatırım fonlarından net çıkış 326 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kaynak: NTV
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.