Kılavuz Derslik Gölcük’te açıldı

Gölcük Millet Bahçesi'nde 560 metrekare kapalı alana sahip olacak Gölcük Kılavuz Derslik, 7 bin 800 kitaplı zengin bir kütüphane ve atölyeleri ile hizmete açıldı. Kütüphanede sesli, sessiz ve bireysel çalışma alanları olmak üzere üç bölüm ve bir adet çok amaçlı salon yer alıyor. Kurumda 1 idareci, 3 sözel bölüm mezunu kütüphaneci, 3 sayısal bölüm mezunu kütüphaneci ve 3 tesis görevlisi bulunuyor.

GENÇLERİMİZ TÜM İMKANLARDAN YARARLANABİLECEK

Açılışta konuşan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “2019 senesinde bu bölgede iki defa yangın çıkmıştı, biz buranın böyle yemyeşil bir yer olmasını hayal etmiştik. Bölgenin Millet Bahçesi olarak belirlenmesi sonrasında 1300 üzerinde ağaç, 12 bin üzerinde de bitki ekildi. Birkaç sene içinde burası orman haline gelecek. Kütüphanemiz sabah saat 10.00’dan akşam 19.00’a kadar hizmet verecek. Gençlerimiz bu saatler arasında tüm imkanlardan faydalanabilecek.” dedi.

EN KEYİFLİ AÇILIŞLAR GENÇLERLE YAPTIĞIM AÇILIŞLAR

Başkan Büyükakın yaptığı konuşmada, “Son dönemde oldukça fazla açılış yapıyoruz ama açılışlarda en keyif aldığım açılışlar gençlerle olanlar. Gençler sadece kütüphane istemiyor. Kitaplar olsun istiyorlar ama çay ve kahve içebilecekleri sosyalleşme mekanı istiyorlar. Arkadaşlarla bu talebi paylaştığımızda ortaya burası çıktı. Burası size fırsatlar ortamı sağlıyor. 24 saat burada gerçekten öğrenci olursa 24 saat burayı da açık tutma sözünü verebilirim. Siz yeter ki 24 saat çalışın.

SİZİN İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ

Yaklaşık 10 bin üniversite öğrencimize ayda 2 bin lira eğitim desteği vereceğiz. 10 bin ilkokul öğrencimize de 1000 lira destek vereceğiz. Teknoloji alanında çocuklarımızın okur yazarlığı artması ve teknoloji yarışmaları için ayrı mekanlar kuracağız. Sizin aranızdan Steve Jobs, Bill Gates gibi bilim adamları çıkarsa bizim dünyanın gidişatına yön verecek ülke olduğumuza inanıyoruz. Elimizden gelen her şeyi sizin için yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Buna benzer mekanlar artarak devam edecek.”

Büyükakın konuşmasının ardından tesisi gezdi ve öğrencilerle şarkı söyledi.