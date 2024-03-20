Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ekonomik göstergelerimiz gayet iyi”

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitingde Ispartalılara hitap eden Erdoğan, “Arı konar, bal verir, Isparta kıymetini bilene gönül verir. Karşıda Isparta dururken karşıda sizler dururken elbette sizden başkasına gönül vermek olmaz. Isparta seçimlerde hep gönlünün bizden yana olduğunu gösterdi. Biz de Isparta’dan aldığımız güçle şöyle, heyecanla Türkiye cüzdanının inşaatı yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Geçtiğimiz yıl mayıs seçimlerini 6 Şubat depremlerinin acısı eşliğinde gerçekleştirdik. Milletimiz depremde temin ettiği birliği, beraberliği, kardeşliği, sandıkta da sürdürdü. Türkiye, son 10 yıldır terörden, darbe girişimine, çatışmalara kadar ardı arkası kesilmeyen, nice sınavlara maruz kaldık. Asrın felaketi üzerimizdeki yükü daha da artırdı. Fakat şu anda geldiğimiz noktada yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Bugün de hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz. Bunların da üstesinden geleceğiz. Uygulayacağımız programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız. Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi, milli gelirimiz, istihdamımız, üretimimiz, ihracatımız, tarihimizin en yüksek seviyesinde, enflasyon düştükçe, ekonomideki bu olumlu tablonun getirilerini, çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız” diye konuştu.

"PALAVRALARA SAKIN HA KANMAYIN"

“Bunun dışındaki palavralara sakın ha kanmayın” diyen Erdoğan, “Eski Türkiye’de bu palavracı, siyaset anlayışı yüzünden ülkenin onlarca yılını heba edildi. Güvensizliğin, istikrarsızlığın, programsızlığı, plansızlığın kol gezdiği bir ülkede herkes kaybeder, en çok da çalışanlar ve emekliler kaybeder. Bu ülkede emekli, memura, işçiye maaş ödenememe tehlikesinin yaşandığı günle roldü. Üstelik o günlerin hem çalışan ve emekli sayıları hem bunların toplam bedelleri bugünle mukayese edilemeyecek kadar küçük rakamlardı. Türkiye bugün 32 milyonu bulan çalışan, 16 milyona ulaşan emekli sayısı ile çok farklı bir ligin oyuncusudur. Biz güven ve istikrar iklimini muhafaza ederek, ülkemizin hedeflerinden sapmasına asla izin vermeyeceğiz. Bugünde aynı anlayışla hareket diyoruz. Dışarıda ve içeride ne yaşarsak yaşayalım, milletimizin işini aşını huzurunu güvenliğini koruma kararlılığından asla geri adım atmıyoruz” dedi.

ERDOĞAN, ALANDA 35 BİN ISPARTALININ OLDUĞUNU KAYDETTİ.

Bu dönemde milli geliri 3 kat büyüttüklerini dile getiren Erdoğan, önümüzdeki süreçte 2 kat daha büyüteceklerini ifade etti.

"İLK 3’TEYİZ"

Bu şekilde herkesin daha iyi refah seviyelerine kavuşacağını belirten Erdoğan, “Ama bunu oturup sadece eleştirerek yattığımız yerden ahkam keserek değil çok çalışarak yapmamız gerekir. Hiç çalışmadan dünyanın en yüksek refah seviyesinde bir hayat yaşamayı umut etmesin adı hayalperestlik değil başka bir şeydir. Milletimizin çalışkan, üretken, becerikli olduğunu biliyoruz. Bu vasıfları harekete geçirecek katma değere dönüşecek bir altyapı oluşturmanın peşindeyiz. Savunma sanayi bunun örneklerinden biridir. Hava da var mıyız? Dünyada insansız hava araçlarında ilk üçün içindeyiz. Bu ülkenin adı Türkiye. Daha düne kadar neredeyse tamamen dışarı bağımlı bir savunma sanayimiz vardı. Yüzde 20’si yerliydi. Şimdi yüzde 80’e çıkardık. Bize tabanca veriyorlardı, tabanca. Şimdi bizim yerli tabancalarımıza dünyanın dört bir yanından talep var. Şu anda aynı alanda dünyanın önde gelen ihracatçıları arasındayız. İnsansız hava araçları teknolojisinde dünyanın ilk üç ülkesinden biriyiz. Milli savaş uçağımız Kaan’la beşinci nesil uçak yapabilen dünyadaki dört ülkeden biri olduk. Aynı tabloyu her alanda görmek mümkün. Her kim bu ülkenin yandığını, bittiğini, çöktüğünü idare eden etrafına umutsuzluk saçıyorsa emin olun kafasında başka hesaplar vardır. Eskiler, ‘otu çek köküne bak’ derler. Bunların da köküne baktığınızda ya kifayetsiz muhterisleri ya terör örgütü yandaşlarını ya emperyalistlerin beşinci kol elemanlarını görürsünüz. Amaçları karamsarlık bulutlarını tepemize toplayarak milletimizi yıldırmak, insanımızın mücadele azmini kırmak hepimizin dikkatini dağıtmaktır” diye konuştu.

"MİLLİ İRADE BAYRAMI"

“Geçmişte aynı şeyi toplumsal taşımaya dönüştürerek vesayetçilerin önünü açarak terör örgütlerinin kullanarak darbecileri destekleyerek ekonomik tetikçileri harekete geçirerek yapıyorlardı” diyen Erdoğan, "Şimdi yöntem değiştirmişler. Milletimizin moralini çökertme taktiği uyguluyorlar. Bu milletin morali Çanakkale’de yedi düvel üzerine geldiğinde çökmedi. En zor şartlarda verdiği Milli Mücadele’de çökmedik. Rahmetli Adnan Menderes’in bedenini canıyla ödediği demokrasi mücadelesinde yaşanan o kesintilerde çökmedi. Daha başımıza gelen nice badirelerde çökmedik, Gezi’sinden 15 Temmuz’una, son dönemde maruz kaldığımız onca saldırılara çökmedi. Aslında bunlara yanıldıklarını 14, 28 Mayıs seçimlerinde sandıkta gösterdik. Ama bunlar hala anlamıyor, anlamayacaklar. 31 Mart’ta bunlara bunu anlatmaya hazır mıyız? 10 gün sonra sandıklarda gelin bunları demokratik bir şekilde gömelim. Isparta’nın bu tarihi hesaplaşmada milli irade sapının ön önlerinde yer alacaktır. Isparta’yla birlikte Türkiye haritasını tamamını Cumhur İttifakı’nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Sizlerle birlikte Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart’ı milli irade bayramını kutlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA