Husumetlisini öldüren şahıs tutuklandı

Dün Diliskelesi Mahallesi 702 Sokak'ta meydana gelen olayda, Emre Taşdemir (43) park ettiği 34 HDB 992 plakalı otomobilindeyken yanına yaklaşan husumetlisi Ü.Y.'nin (29) tabancalı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Emre Taşdemir kanlar içinde yere yığıldı. Ü.Y. ise tabancayı olay yerinde bırakıp kaçtı. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Emre Taşdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ü.Y. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olay yerinde 6 kovan bulundu.
Cinayetin ardından tabanca ile bir süre husumetlisinin başında bekleyen Ü.Y.'nin, Taşdemir'i konuşmak için olay yerine çağırdığı öğrenildi.
Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Ü.Y. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.