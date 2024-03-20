Kocaelispor 6 eksikle çalıştı

GÖKHAN AYRI ÇALIŞTI

Brunga Tesisleri’nde yağmur altında yapılan çalışmada Ümit Mili takımımıza davet edilen Emir Ortakaya, Azerbaycan Milli Takımı’na davet edilen Ramil Şeydayev, kasık sakatlığı bulunan Beridze, arka adalesinde çekme olan Kouakou, sakatlıkları devam eden Kharavashili ve Fofana katılmadı. Sakatlığı süren Gökhan Değirmenci ise takımdan ayrı çalışmalara devam etti. Kouakou ve Beridze’nin yarın yapılacak çalışmada takıma katılması bekleniyor.