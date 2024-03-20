Darıca, artık tehlikeyi daha çok hissediyor

BİR MAÇI FAZLA, DÜŞME HATTININ SADECE 1 PUAN ÜZERİNDE

Ligde son iki maçında sahasında Fatsa Belediyespor, deplasmanda İzmir Bornova 1877 Sportif takımlarına aynı skorla 1-0 mağlup olan Darıca GB, 19 puanla ligde 11.sırada bulunuyor. Düşme hattındaki rakiplerine göre bir maçı fazla olan 19 puanı bulunan Darıca GB, son haftalara çok sıkıntılı giriyor. Düşme hattında bulunan takımların hepsi devre arasında transfer yasağını kaldırıp, kadrolarını güçlendirdi.

PAZAR GÜNÜ TEPECİK GELİYOR

Darıca GB ise ligin ilk yarısında yetersiz olan kadrosundan bile birçok oyuncusunu gönderdi, güç kaybetti. Pazar günü sahasında Play-Off yarışı yapan Büyükçekmece Tepecik ile karşılaşacak olan Darıca GB’de gözler bu maça çevrildi. Temsilcimiz, bu maçı mutlaka kazanmak istiyor. Pazar günü Darıca Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’de başlayacak. Bu kritik maçta Sarı-Yeşilli ekibin taraftarlarının takımın yanında olması gerekiyor.

TFF 3.LİG 3.GRUP PUAN DURUMU