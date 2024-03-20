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Darıca, artık tehlikeyi daha çok hissediyor

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Darıca GB, son yıllarda küme düşme korkusunu hep yaşıyordu. Son haftalarda da kümede kalıyordu. Sarı-Yeşilli ekip, bu sezon da aynı korkuyu hissediyor. Bu kez durumu çok daha kritik.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
Darıca, artık tehlikeyi daha çok hissediyor mask
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BİR MAÇI FAZLA, DÜŞME HATTININ SADECE 1 PUAN ÜZERİNDE

Ligde son iki maçında sahasında Fatsa Belediyespor, deplasmanda İzmir Bornova 1877 Sportif takımlarına aynı skorla 1-0 mağlup olan Darıca GB, 19 puanla ligde 11.sırada bulunuyor. Düşme hattındaki rakiplerine göre bir maçı fazla olan 19 puanı bulunan Darıca GB, son haftalara çok sıkıntılı giriyor. Düşme hattında bulunan takımların hepsi devre arasında transfer yasağını kaldırıp, kadrolarını güçlendirdi.

PAZAR GÜNÜ TEPECİK GELİYOR

Darıca GB ise ligin ilk yarısında yetersiz olan kadrosundan bile birçok oyuncusunu gönderdi, güç kaybetti. Pazar günü sahasında Play-Off yarışı yapan Büyükçekmece Tepecik ile karşılaşacak olan Darıca GB’de gözler bu maça çevrildi. Temsilcimiz, bu maçı mutlaka kazanmak istiyor. Pazar günü Darıca Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’de başlayacak. Bu kritik maçta Sarı-Yeşilli ekibin taraftarlarının takımın yanında olması gerekiyor.

 

 

 

 

TFF 3.LİG 3.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.KARAKÖPRÜ BEL

23

16

6

1

47

20

54

2. ERBAASPOR

23

12

9

2

43

15

45

3.BORNOVA 1877

22

12

4

6

38

23

40

4.KUŞADASISPOR

23

9

9

5

28

24

36

5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR

22

8

9

5

34

22

33

6.SİLİVRİSPOR

22

8

9

5

27

21

33

7.FATSA BELEDİYESPOR

22

8

8

6

19

20

32

8. AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ

22

8

7

7

28

26

31

9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK

22

8

7

7

21

21

31

10.OSMANİYESPOR FK

23

8

5

10

26

24

29

11.DARICA GB

23

4

7

12

13

28

19

12.BAYBURT ÖZEL İDARE

23

3

9

11

13

32

18

13.AKHİSARSPOR

22

5

3

14

18

49

18

14.1922 KONYASPOR

22

4

5

13

14

26

17

15.SİVAS DÖRT EYLÜL

22

5

3

14

17

35

15

 

20 Mar 2024 - 18:06 - Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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