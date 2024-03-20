H.Hızır Şafakspor 17’lerde lider

BİR YAŞ KÜÇÜK FUTBOLCULARLA MÜCADELE EDİYORLAR
Can Demirkıran’ın çalıştırdığı Hacı Hızır Şafakspor, bu sezon U-16 yaş grubunda ilimizde son 4 takım arasına kalması başarmış, Türkiye Şampiyonası’na gitme hakkını elde etmişti. Turuncu-Mavili ekip, aynı yaş grubu oyuncularıyla bu kez U-17 Ligi’ne katıldı. Hacı Hızır Şafakspor, ligde oynadığı 5 maçın 4’ünden galip ayrıldı. İki hafta önce Derince GB’ye 1-0 mağlup olan H.Hızır Şafakspor, oynadığı diğer maçların hepsini farklı skorla kazandı, kalesinde sadece 1 gol gördü. Bu grupta şampiyon adaylarından Derince GB, bir maçı eksik lider Hacı Hızır Şafakspor’u 2 puan geriden takip ediyor. Derince GB, Pazar günü oynadığı maçta sahasında Erenlerspor’u 3-0 mağlup oldu.
U-17 LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
İzmit GB: 0 Hacı Hızır Şafak: 5
Yeşilovaspor: 3 Yenidoğanspor: 0 (H)
Derince GB: 3 Erenlerspor: 0
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.