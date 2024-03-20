H.Hızır Şafakspor 17’lerde lider

BİR YAŞ KÜÇÜK FUTBOLCULARLA MÜCADELE EDİYORLAR

Can Demirkıran’ın çalıştırdığı Hacı Hızır Şafakspor, bu sezon U-16 yaş grubunda ilimizde son 4 takım arasına kalması başarmış, Türkiye Şampiyonası’na gitme hakkını elde etmişti. Turuncu-Mavili ekip, aynı yaş grubu oyuncularıyla bu kez U-17 Ligi’ne katıldı. Hacı Hızır Şafakspor, ligde oynadığı 5 maçın 4’ünden galip ayrıldı. İki hafta önce Derince GB’ye 1-0 mağlup olan H.Hızır Şafakspor, oynadığı diğer maçların hepsini farklı skorla kazandı, kalesinde sadece 1 gol gördü. Bu grupta şampiyon adaylarından Derince GB, bir maçı eksik lider Hacı Hızır Şafakspor’u 2 puan geriden takip ediyor. Derince GB, Pazar günü oynadığı maçta sahasında Erenlerspor’u 3-0 mağlup oldu.

U-17 LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU





Takim Adi O G B M A Y P 1-Hacı Hızır Şafak 5 4 0 1 17 1 12 2-Derince G.B. 4 3 1 0 7 2 10 3-Yeşilova Spor 5 2 1 2 12 7 7 4-Anadolu 1071 Spor 4 1 2 1 5 7 5 5- İzmit G.B 4 1 1 2 4 9 4 6-Erenlerspor 4 1 1 2 6 13 4 7-Yenidoğan Serdar 4 0 0 4 0 12 -3

TOPLU SONUÇLAR

İzmit GB: 0 Hacı Hızır Şafak: 5

Yeşilovaspor: 3 Yenidoğanspor: 0 (H)

Derince GB: 3 Erenlerspor: 0