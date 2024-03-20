U-18 Play-Off maçları cumartesi günü

U-18 PLAY-OFF’TA İLK MAÇLAR DERİNCE’DE
6 takımın mücadele edeceği Play-Off maçları tek devre lig usulüne göre tarafsız sahalarda oynanacak. İlk iki sırayı alacak takımlar Türkiye Şampiyonası’nda katılacak. Play-Off’ta ilk haftanın maçları da belli oldu. 23 Mart Cumartesi günü Derince Stadı’nda iki maç var. 14.00’de Gölcükspor ile Gebzespor karşılaşacak. 16.00’da ise Hereke Yıldızspor- Körfez GB mücadelesi izlenecek. Haftanın diğer maçı ise 24 Mart Pazar günü oynanacak, Darıca Birlikspor ile Hisareynspor M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 14.00’de kozlarını paylaşacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.