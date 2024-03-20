U-18 Play-Off maçları cumartesi günü

U-18 PLAY-OFF’TA İLK MAÇLAR DERİNCE’DE

6 takımın mücadele edeceği Play-Off maçları tek devre lig usulüne göre tarafsız sahalarda oynanacak. İlk iki sırayı alacak takımlar Türkiye Şampiyonası’nda katılacak. Play-Off’ta ilk haftanın maçları da belli oldu. 23 Mart Cumartesi günü Derince Stadı’nda iki maç var. 14.00’de Gölcükspor ile Gebzespor karşılaşacak. 16.00’da ise Hereke Yıldızspor- Körfez GB mücadelesi izlenecek. Haftanın diğer maçı ise 24 Mart Pazar günü oynanacak, Darıca Birlikspor ile Hisareynspor M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 14.00’de kozlarını paylaşacak.