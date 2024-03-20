Kocaeli Büyükşehir Esnaf Kefalet Kooperatifi'nden yüzde 25 faizle kredi

Kocaeli Büyükşehir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü Gökhan Işık kredinin aylık veya 3 aylık periyotlarla ödenebildiğini, ayrıca mevcut kredisi devam ederken, eskiyi kapatmadan yeniden kredi çekilebildiğini söyledi. Gökhan Işık esnafın krediye ilginin yüksek olduğunu belirterek, “Mübarek Ramazan ayında olmamız, önümüzde de Ramazan Bayramı olması sebebiyle, esnafımızın kredimize ilgisi yüksek oldu. 6 aylık vergi levhası ve 6 aylık sicil belgesi olan tüm esnaf ve sanatkarlarımız, kendilerine tanımlanan limitleri kadar yararlanabilirler. Ayrıca esnafımız bizlerden daha önce kullanmış olduğu krediyi kapatmadan, yeniden kredi başvurusunda da bulunabilir” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi