Yusuf: Hepimiz çok üzgünüz

“ÜZDÜĞÜMÜZÜN FARKINDAYIZ”

Kaptan açıklamasında, “Futbolcu arkadaşlarımız adına çok üzgünüz, camiamızı üzdüğümüzün farkındayız. Bazen futbolcu bu tarafta olunca her şeyi açık açık söyleyemiyor ancak ben dilimden geldiği kadar şunu izah etmek isterim. Bizler de bazı arkadaşlarımızın ayrılmaması gerektiğini söyledik. İlk devre ikinci sırada olan bir takım vardı. Bu takımdan bu kadar oyuncu gitmemesi gerekiyordu. Çünkü bir düzen vardı”

“İYİ OYUNCULARI KAYBETTİK”

“İyi durumdayken ve üzerine eklememiz gerekirken elimizdeki oyunculardan vazgeçtik. Kişileri suçlamak istemiyorum. Gitmemesi için kaptanlar olarak fikrimizi söyledik. Ben iyi oyuncular olduklarını düşünüyorum. Şuan onlar olsaydı daha iyi ve güçlü bir kadromuz olurdu. Gerçeğe dönmek gerekirse, gelen oyuncuların tam performansı artarken şanssızlıklar yaşadı. Giorgi’yi kaybettik. Tuzla maçından çıkana kadar iyi bir oyun oynadı. Bizim ritmimizi yükseltecek, sorumluluk alacak oyunculardan birisiydi”

“BİR ODADA 20 KİŞİYDİK”

“Özgüven düşüklüğümüz var. Yeni gelenlerle kaynaşamadık, çok güçlü bir takım olamadık. Bunun için uğraşıyoruz. Gidenlere en çok üzülme nedenimiz takım bütünlüğümüzün çok iyi olmasıydı. Bir odanın içinde 20 kişi vardık. Sakarya maçı biter bitmez rapor verildi yönetime. Sonrasında bu hale geldik. Ben de kendi adıma çok üzgünüm. Bu kadar mağlup olan ve puan kaybeden bir takımda olmadım. Buna benzer şeyler yaşadığımız süreçlerden geçtik, bir şekilde ayağa kalkmasını bildik. Bu sefer çok uzun sürdü”

“RAKİPLERİMİZ ÖNÜMÜZE GEÇMEYE BAŞLADI”

“6 haftadır kazanamıyoruz. Rakiplerimizin önündeyken şimdi onlar bizim önümüze geçmeye başladı. Tabii ki bu süreçler futbolda oluyor. Buradan ayağa kalkmamız lazım. Eski başkanımız Engin Koyun’a da tepkiler vardı. Kendisini burada tanıdım. Tanıdığım kadarı ile iyi bir insan. Verdiği emeklerden çok teşekkür ederiz. Recep başkanımızla birlikte inşallah yeni bir sayfa açıldı. Taraftarımızla birlikte yeniden bir bütün olabiliriz, tekrardan çıkışa geçeriz inşallah. Çünkü buna ihtiyacımız var”

“AZ SORUMLULUK ALIYORUZ”

“Hedef bitmiyor. Önce şampiyonluğu konuşuyorduk, şuan üçüncülüğü konuşuyor duruma gelmek bizim için üzücü. Kocaelispor camiasına yakışmıyor. Dediğim gibi bizim ayağa kalkmamız lazım ancak bu futbolcularla olacak bir iş değil. Saha içinde az sorumluluk alıyoruz. Böyle olunca rakiplerimiz bizden iyi görünüyor. İsim olarak iyi olabiliriz ama sorumluluk almadıktan, mücadele etmedikten sonra ismin bir önemi olmuyor”

“ÖNÜMÜZDE ÖNEMLİ BİR MAÇ VAR”

“Tek yumruk olup o sahanın içinde taraftarımız, yönetimimiz, futbolcularımızla birlikte masaya vurmamız gerekiyor. Önümüzde çok güzel bir maç var. Taraftarımız Göztepe maçının kritiğini bizden daha iyi biliyorlar. Bizler de taraftarımızın bu maça önem göstereceğini biliyorum. İnşallah bizler de futbolcular olarak maça kilitleneceğiz”

“HER ŞEY ÜST ÜSTE GELDİ”

“Yeni hocamız da bizlere bir şeyler vermek istiyor, çok istekli. Talihsiz olduğumuzu da düşünüyorum. Kaybetmeyeceğimiz maçlarda yenilgiler yaşadık, hakem hataları da buna etken oldu. Taraftarın baskısı derken hepsi üst üste geldi aslında. Tekrardan el ele verip, Göztepe galibiyeti ile kafamızı kaldıracağımızı düşünüyorum. Futbol takımlarında mağlubiyetle alınmaya başladığı zaman türbülanstan çıkması zor oluyor. Ancak bizim çıkmamız gerekiyor”

“MAZERETLERİ SEVMEM AMA...”

“Mazerete sığınmayı hiç sevmeyen birisiyim. Ancak öyle şeyler oldu ki, Oğuz ve Davit ceza aldı, Cris ağrılarla maçı bitirdi. Giorgi’nin de sakatlığı var. Keşke hep birlikte çalışabilsek. Ancak elimizde kim varsa o sahaya savaşmak için çıkacak. Hocamız da bize taktik anlamda en iyisini adapte etmeye çalışıyor. Tanque, Atabey, Mert, Yusuf Emre, arkadaşlık olarak Onur Atasayar bizlere katkı veriyordu”

“HAKEM HATALARI HEP BİZİ BULDU”

“Hakem hataları nedense hep bizi buluyor. Mesela Tuzla maçında verilen penaltı. Bir top ele değdiyse kameralar bunu çekmiştir. 5 dakika bunu incelemezsin. Sarı kartım vardı, dışarıdaydım, itiraz edebildiğim kadar ettim. O ara tribünümüz Engin Koyun’a istifa demekle meşguldü. Ben de haddim olmayacak reaksiyon gösterdim. Bu gibi durumlarda öne çıktığın zaman kötü sen olursun. Tepki aldım, önemli değil. Kocaelispor’un arması için oradayız, bana pazı bandı verilmiş, onun için elimden geleni yapmak zorundayım”

“ARMAMIZA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM”

“Seneye de Kocaelispor ile kontratım var. Ben de diğer arkadaşlarım seneye en kötü bir yer bulup ekmeğine bakacaktır ancak bizim armamıza sahip çıkmamız gerekiyor. Orada tribüne “Maç 1-1, bu baskı nedeni ile yenileceğiz” dedim. Zaten özgüven kaybımız var, takım sorumluluk almıyor. Bir de bu gibi durumlar bizi zorluyor”

“VİRAJLARI BİR TÜRLÜ DÖNEMEDİK”

“Maç maç gidelim, önceki kayıpları unutalım diyoruz öyle bir gol yiyoruz ki film başa geliyor. Gençlerbirliği maçına iyi hazırlandık, takım iyi pozisyondaydı, maçın başında da devrenin bitiminde de kötü goller yedik. 2-0 ile içeri girdik. Urfa maçında da kötü oynamadık, kötü bir gol yedik. Ancak bu virajlar bir türlü dönemedik. Bahane olsun istemiyorum. Yenileceğime en kötü berabere kalırım”

“BASKI KÜRÜYORUZ, YATIYORLAR”

“Erzurum maçında da Mustafa Yumlu’nun Barış’a yaptığı pozisyonda neden penaltı verilmedi? O maçı kazansak çıkışı o hafta yapacaktık belki de. Az önce de ediğim gibi Tuzla maçı… Hem penaltı pozisyonu, hem de topun oyunda kalma süresi çok düşüktü. Maçın 25 dakikası hiç oynanmadı. Hakemlerimize yalvarıyoruz diyoruz ki “Bizim galibiyete ihtiyacımız var. Rakibin niyeti ortada” Diyor ki “Ben kaleciye bir şey yapamam” O zaman durdurma oyunu, kaleci yattığında anlat. O maçta kaleci bir pozisyon kurtarıyor, 3 dakika yatıyor, tam baskı kuruyoruz, başkası yatıyor”

“SÜPER LİG’E ÇIKMAMIZ GEREKİYOR”

“Biz bir şekilde buradan çıkacağız. Olaya tekrardan hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Biz saha içinde elimizden geleni vereceğiz. Başkanımız da geldi, yeni bir sayfa açalım dedi, temennilerini söyledi. Ben bu mağlubiyetlerden utanıyorum. Sizlerin karşınıza çıkıp konuşması bile zor. Göztepe maçında taraftarımız gelsin, 90 dakika bizi desteklesinler. Biz de takım arkadaşlarımızı en iyi şekilde hazırlayıp Allah’ın izni ile taraftarımızı utandırmadan o sahadan galibiyetle çıkarsak yolumuzun açılacağını, herkesin yüzünün güleceğini düşünüyorum. Rakiplerimiz puan kaybeder, kazanır bunu bilemem ama ne olursa olsun bizim sezon sonunda Süper Lig’e çıkmamız gerekiyor” dedi.