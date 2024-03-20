Hisareynspor U-15’lerde iddialı

12 MAÇIN 11’Nİ KAZANDI
Haftaya lider giren Hisareynspor, kendi sahasında oynadığı maçta Değirmenderespor’u 6-0 mağlup etti. Yeşil-Beyazlı ekip, ligde oynadığı 12 maçın 11’nden galip ayrıldı. Bir maçta da Gölcük Karadenizspor ile berabere kaldı. 34 puanla grubun zirvesinde yer alan Hisareynspor’u Gölcük Karadenizspor, Gölcük GB ve Karamürsel İdman Yurdu takımları izliyor. Bu grupta ilk üç takım Play-Off’a çıkacak. Play-Off yarışının çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Bu grupta zirve yarışı yapan Gölcük Karadenizspor ile Karamürsel İY arasında ertelenen 13. hafta müsabakası 27 Mart Çarşamba günü Gölcük Kavaklı Stadı’nda 16.00’da oynanacak. Rakibinin 3 puan gerisinde bulunan Karamürsel İY için bu karşılaşma çok daha büyük önem taşıyor.
U-15 LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Hisareynspor: 6 Değirmendere: 0
Gölcük İY: 0 Çamçukurspor: 3
Harb-İşspor: 0 Gölcük GB: 3 (H)
Karadeniz-Karamürsel İY (Oynanmadı)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.