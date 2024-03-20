Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Hisareynspor U-15’lerde iddialı

ABONE OL Google News Sayfamız

Gölcük- Karamürsel takımlarının yer aldığı U-15 Ligi E Grubu’nda Play-Off yarışı devam ediyor. 13.haftanın ardından zirvede 34 puanla Hisareynspor var. Yeşil-Beyazlı ekibi, 6’şar puan geriden Gölcük Karadenizspor ile Gölcük GB takımları takip ediyor.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Hisareynspor U-15’lerde iddialı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

12 MAÇIN 11’Nİ KAZANDI

Haftaya lider giren Hisareynspor, kendi sahasında oynadığı maçta Değirmenderespor’u 6-0 mağlup etti. Yeşil-Beyazlı ekip, ligde oynadığı 12 maçın 11’nden galip ayrıldı. Bir maçta da Gölcük Karadenizspor ile berabere kaldı. 34 puanla grubun zirvesinde yer alan Hisareynspor’u Gölcük Karadenizspor, Gölcük GB ve Karamürsel İdman Yurdu takımları izliyor. Bu grupta ilk üç takım Play-Off’a çıkacak. Play-Off yarışının çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Bu grupta zirve yarışı yapan Gölcük Karadenizspor ile Karamürsel İY arasında ertelenen 13. hafta müsabakası 27 Mart Çarşamba günü Gölcük Kavaklı Stadı’nda 16.00’da oynanacak. Rakibinin 3 puan gerisinde bulunan Karamürsel İY için bu karşılaşma çok daha büyük önem taşıyor.

 


U-15 LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Hisareynspor

12

11

1

0

67

6

34

2-Gölcük Karadeniz

11

9

1

1

47

7

28

3-Gölcük G.B

12

9

1

2

34

16

28

4-Karamürsel İ.Y

12

8

1

3

49

10

25

5-Değirmenderespor

13

7

0

6

27

38

21

6-Çamçukurspor

12

5

0

7

14

29

15

7-Gölcük İ.Y

13

2

0

11

6

73

6

8-Gölcük Çiftlikspor

12

1

0

11

5

34

3

9-Harb İş Spor

13

0

0

13

0

36

0

 

Hisareynspor U-15’lerde iddialı


 

TOPLU SONUÇLAR

Hisareynspor: 6 Değirmendere: 0

Gölcük İY: 0 Çamçukurspor: 3

Harb-İşspor: 0 Gölcük GB: 3 (H)

Karadeniz-Karamürsel İY (Oynanmadı)

 

 

# karamürsel, Gölcük, hafta

20 Mar 2024 - 19:25 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.138.306 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

U-18 Play-Off maçları cumartesi günü mask
U-18 Play-Off maçları cumartesi günü
H.Hızır Şafakspor 17’lerde lider mask
H.Hızır Şafakspor 17’lerde lider
Futbol aday hakem kursu açılıyor mask
Futbol aday hakem kursu açılıyor
Darıca, artık tehlikeyi daha çok hissediyor mask
Darıca, artık tehlikeyi daha çok hissediyor
Kocaelispor 6 eksikle çalıştı mask
Kocaelispor 6 eksikle çalıştı
Kocaelispor Başakşehir ile karşılaşacak mask
Kocaelispor Başakşehir ile karşılaşacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL