Sualtı hokeyine Denizyıldızları damgası

KÜTAHYA’DA DÖRT BİRİNCİLİK ALDI

Sualtı hokeyinde Türkiye’nin en önemli kulüpleri arasında bulunan Kocaeli Denizyıldızları Kulübü, aynı zamanda Milli Takımın da iskelet kadrosunu oluşturuyor. Yıllardır girdiği her yarışmada derece yapan Denizyıldızları bu kez Kütahya’daki yaş grubu müsabakalarında birincilikleri kimseye kaptırmadı. Temsilcimiz U-19 ve U-15 yaş gruplarında kadın ve erkeklerde rakiplerine üstünlük sağlayıp, kürsünün en üstünde yer almayı başardılar. Sualtı Hokeyi 19 Yaş ve Altı ile 15 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonalarına 7 farklı ildeki 25 spor kulübün 29'u kadın 30'u erkek toplam 59 takım ve 530 sporcusu katıldı.

BAŞKAN KAVAZ: BAŞARILARIMIZ KESİNLİKLE TESADÜF DEĞİLDİR

Denizyıldızları Kulübü Başkanı Celal Kavaz, son yapılan şampiyonada elde edilen derecelerin tesadüf olmadığını belirterek “ 4 kategorideki Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle antrenörlerimiz Kadir Kırlıoğlu ve Begüm Arıkan ve sporcularımızın başarılarından dolayı gurur duydum. Bu başarıların tesadüfü olmadığını, azmin ve çok çalışmanın karşılığı olduğuna inanıyorum. Bundan sonraki müsabakalarda da başarılarımız devam edecektir. Her zaman söylüyoruz, Kocaeli Sualtı Hokeyinde arma şehridir. Bu başarıda sporcularımız, antrenörlerimiz ve sporcu velilerimize, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine verdikleri destek ve katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.