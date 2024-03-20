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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
20 Mar 2024 - 20:39- Siyaset G:

AK Parti'nin eski aktörleri sahaya indi

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31 Mart Yerel Seçimleri’ne sayılı gün kala AK Parti eski ve yeni teşkilat üyeleri ile birlikte tam kadro seçim çalışmalarında. Partinin önemli isimleri Fikri Işık, Osman Pepe, İbrahim Karaosmanoğlu, İlyas Şeker, MKYK üyeleri, eski belediye başkanları ile teşkilat, en yüksek oyu almak için saha çalışmalarını bırakmıyor.

Süriye Çatak Tek
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AK Parti'nin eski aktörleri sahaya indi mask
AK Parti'nin eski aktörleri sahaya indi
AK Parti'nin eski aktörleri sahaya indi
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HEDEF EN YÜKSEK OYU ALMAK

31 Mart Yerel Seçimleri’ne sayılı gün kala AK Parti eski ve yeni tüm kadroları ile sahada. AK Parti, eski Orman Bakanı Osman Pepe, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit ve diğer ilçelerin eski belediye başkanları, MKYK üyeleri ve tüm kadroları ile seçim çalışmasını yürütüyor. Parti teşkilatı, seçimin son 10 gününde rehavete kapılmadan en yüksek oyu almayı planlıyor.

PEPE İSTİŞARE KURULU ÜYELERİYLE

AK Parti’nin mevcut teşkilatları dışında İl SKM tarafından yapılan programlar çerçevesinde eski bakanlar, belediye başkanları ve MKYK üyeleri saha programlarına katılıyor. AK Parti’nin ilk hükümetinde Orman Bakanı olarak görev yapan Osman Pepe, SKM tarafından yapılan programlarda partinin istişare kurulu üyeleri ile bir araya geliyor. İlçe SKM’leri tarafından yapılan istişare kurulu toplantılarına katılan Pepe, tüm istişare kurulu üyelerinin seçimin son günlerinde saha çalışmalarına katılmasını istiyor.

AK Parti'nin eski aktörleri sahaya indi

IŞIK, STK VE İLÇELERDE

AK Parti hükümetlerinde üç ayrı bakanlıkta görev alan ve en son Başbakan Yardımcı olan Fikri Işık, seçim startının verilmesinden bu yana sahada çalışmalara katılıyor. Özellikle Körfez, Derince, İzmit ve Dilovası ilçeleri başta olmak üzere tüm ilçelerde yapılan çalışmalara katılan Işık, aynı zamanda STK’larla yapılan programlarda da yer alıyor. Işık, seçim sürecinde en çok çalışan isimler arasında.

AK Parti'nin eski aktörleri sahaya indi

KARAOSMANOĞLU KÖYLERDE

AK Parti’nin Kocaeli Teşkilatları’nın kurucuları arasında yer alan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise etkili olduğu tüm köylerde yapılan programlara katılıyor. SKM’nin programları çerçevesinde ilçelerde başta Gebze, Darıca ve Çayırova olmak üzere tüm programlara katılan Karaosmanoğlu, çalışmaların etkili isimlerinden biri. Karaosmanoğlu, tüm ilçelerin köy programlarında en fazla çalışan isim.

AK Parti'nin eski aktörleri sahaya indi

ŞEKER DERİNCE VE İZMİT’TE

AK Parti MKYK Üyesi ve eski Milletvekili İlyas Şeker de tüm ilçelerde yapılan toplantılara katılıyor. Şeker’in öncelikli çalışma bölgesi İzmit ve Derince. Şeker dışında MKYK yedek listesinde yer alan Serpil Yılmaz, Davut Civiloğlu, Mehmet Ali Okur da çalışmaların tamamına katılan isimler arasında. İzmit ve diğer ilçelerin belediye başkanları da saha temaslarına katılıyor.

AK Parti'nin eski aktörleri sahaya indi

# İzmit, Kocaeli, yeni, Büyükşehir, çalışma, Körfez, Gebze, seçim

20 Mar 2024 - 20:39 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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