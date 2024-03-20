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Engin Koyun ile iki mutluluk, bir yıkım

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27 Mart 2021’de başlayan Engin Koyun dönemi 18 Mart itibariyle fiilen noktalandı. 1989 gün başkanlık yapan Koyun döneminde Yeşil-Siyahlı ekibimiz iki şampiyonluk, bir küme düşme yaşadı. Bu süreçte oynanan 114 lig maçının 57’si kazanıldı, 30’u kaybedildi, 27’si ise berabere bitti.

Engin Koyun ile iki mutluluk, bir yıkım mask
Engin Koyun ile iki mutluluk, bir yıkım
Engin Koyun ile iki mutluluk, bir yıkım
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EN ÇOK TARTIŞILAN BAŞKANLARDAN BİRİ

27 Mart 2021 tarihinde yapılan olağan üstü genel kurulda seçilmiş başkan seçilen Engin Koyun, 18 Mart 2024 tarihinde görevini fiilen noktaladı. Koyun, Kocaelispor tarihinin en çok tartışılan başkanlarından biri oldu. Koyun yaklaşık 3 yıl, tam olarak 1989 gün başkanlık koltuğunda oturdu. Bu süreçte Kocaelispor 63’ü 1.Lig, 51’i 2.Lig olmak üzere toplam 114 lig maçına çıktı. 1.Lig’deki 63 maçın 25’ini kazanıp 24’ünü kaybeden temsilcimiz 14 maçta ise berabere kaldı. Engin Koyun yönetiminde temsilcimiz 2.Lig’de oynadığı 51 maçın 32’sini kazandı, 6’sını kaybetti, 13’ünde ise berabere kaldı. Engin Koyun’un 3 yıllık başkanlık döneminde Yeşil-Siyahlı ekibimiz oynadığı 114 maçın 57’sini kazandı, 30’ünü kaybetti, 27’sinde ise berabere kaldı. Yani bu dönemde Körfez 198 puan toplayıp, 144 puan kaybetti.

2 ŞAMPİYONLUK, 1 KÜME DÜŞME YAŞATTI

Engin Koyun seçilmiş başkan olduğunda Kocaelispor 2.Lig Beyaz Grup’ta 30. hafta sonunda 52 puanla üçüncü sıradaydı. Kalan 8 maçta aldığı sonuçlarla ligi aynı sırada bitiren temsilcimiz Play-Off’a kalmış, çeyrek finalde Ankara Demir, yarı finalde 1461 Trabzon’u, finalde de Sakaryaspor’u yenerek adını tam 14 yıl sonra 1.Lig’e yazdırmıştı. Ertesi sezon 1.Lig’de başarısız olan Yeşil-Siyahlı ekibimiz küme düşme üzüntüsünü yaşamıştı. Temsilcimiz bu sezona doğrudan Süper Lig’e çıkma iddiasıyla başladı, 27’inci hafta sonunda ikincinin 11 puan gerisinde beşinci sırada yer aldı. Engin Koyun döneminde Kocaelispor 2.Lig’de iki şampiyonluk sevinci, 1.Lig’de ise küme düşme üzüntüsü yaşadı.  3 yıllık dönemin en parıltılı olayı 14 yıl sonra finalde ezeli rakibi 4-0 yenerek 1.Lig’e çıkmak, en kabus olayı ise Play-Off iddiasıyla başlanan ligden düşülmesiydi.

Engin Koyun ile iki mutluluk, bir yıkım

Engin Koyun bu tarihte yapılan olağanüstü genel kurulda Kocaelispor başkanı seçilmişti. Engin Koyun ile yönetim kurulu üyeleri birlikte.

Engin Koyun ile iki mutluluk, bir yıkım

Engin Koyun’un başkan olduğu dönem 2.Lig Play-Off finalinde ezeli rakibimiz Sakaryaspor’u 4-0 yenerek 14 yıl sonra 1.Lig’e çıktığımız maç hiç unutulmayacak, üzerinden uzun yıllar geçse de gururla hatırlanacak.  

Engin Koyun ile iki mutluluk, bir yıkım

Engin Koyun döneminde yaşadığımız en büyük acı 1.Lig’den düşmemiz oldu. İstanbul’da Eyüpspor’a kaybedip bitime 1 maç kala lige veda etmiş, büyük üzüntü yaşamıştık.

Kaynak: Spor servisi

# başkan, kocaelispor, hafta, Engin Koyun, İstanbul, Körfez, Ankara

20 Mar 2024 - 20:53 Kocaeli- Spor --- Okunma

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