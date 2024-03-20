Periler Play-Off’ta Galatasaray ile oynayacak

İLK MAÇ CUMARTESİ
İlk maç 23 Mart Cumartesi 17:00’da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda olacak. İkinci maç ise 25 Mart Pazartesi 15:00’da Ahmet Cömert Spor Salonu’nda İstanbul’da oynanacak. Seride 2 maç olan takım adını üst tura yazdıracak. Serinin 3. Maçına uzaması halinde 27 Mart Çarşamba günü oynanacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.