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20 Mar 2024 - 21:09- Spor G:

Hayrettin Gürsoy yarı finale yükseldi

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İlimizi Antalya’da düzenlenen Türkiye finallerinde temsil eden Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi erkek futbol takımı grup aşamasında oynadığı 3 maçın ikisini kazandı.

Hayrettin Gürsoy yarı finale yükseldi mask
Hayrettin Gürsoy yarı finale yükseldi
Hayrettin Gürsoy yarı finale yükseldi
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İlk gün Trabzon’u 1-0 yenen temsilcimiz ikinci gün hakemin çok kötü yönetim gösterdiği, rakibi açıkça kolladığı maçta İstanbul birincisine 3-0 kaybetti. Hayrettin Gürsoy üçüncü maçında İstanbul beşincisini normal süresi golsüz biten mücadelede penaltı atışlarında 6-5 mağlup etti. 3 maçta 6 puanla ikinci olan Hayrettin Gürsoy yarın diğer grubun birincisi Samsun ile yarı final maçına çıkacak. Yarı finalin diğer maçında Trabzon ile TFF Spor Lisesi karşılaşacak. Antalya’da final ve üçüncülük maçları cuma günü oynanacak. Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi futbol takımının teknik sorumluları Ferhat Yaşar, Hakan Tan ve Ferhat Atmaca tek düşüncelerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu söylediler, “ Kocaeli kentini en iyi şekilde temsil edip kupayı ilimize getirmek istiyoruz. Futbolcularımıza güveniyoruz” dediler. Bu arada cuma günkü finale Gençlik Spor Bakanı’nın da gelme ihtimali olduğu belirtildi.

Hayrettin Gürsoy yarı finale yükseldi
Hayrettin Gürsoy yarı finale yükseldi
Hayrettin Gürsoy yarı finale yükseldi
Hayrettin Gürsoy yarı finale yükseldi

Kaynak: Spor servisi

# Kocaeli, Türkiye, İstanbul

20 Mar 2024 - 21:09 - Spor --- Okunma

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