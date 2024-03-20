İşçisine üç ay asgari ücretin yarısını verdi

Gölcük’te yaşayan bir vatandaş gazetemize gönderdiği şikayette kızının Ali Sarı’nın fırınında 3 ay çalıştığını ve Sarı’nın kızına asgari ücretin yarısı kadar ücret verdiğini belirtti. Kızının yaşadığı duruma öfkeli olan vatandaş, “İşçisinin hakkını ödemeyen, asgari ücretin bile altında çalıştıran insanlara yazıklar olsun. Bu insanlar kamuoyunda bir de oda başkanlığı ve yöneticilik yapıyor. İnsanların bunların gerçek yüzünü bilmesini istiyorum. Kızımın üç ay boyunca emeğini sömürdü” dedi. Vatandaşın iddiası üzerine Ali Sarı’yı defalarca aradık ancak telefonunu açmadı. Sarı’nın konu ile ilgili açıklaması olursa yine bu köşede yayınlayacağız.