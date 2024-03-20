Mustafa Gürsel: Çalışarak üstesinden geleceğiz

“EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİRMEZ GEREKİYOR”

Teknik Direktör Mustafa Gürsel antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, “Puan açısından baktığımızda istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. Milli maç arasına girdik. Önümüzde önemli bir Göztepe maçı var. Bu arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Arada yapacağımız çalışmalar bizi sezon sonuna kadar götürecek çalışmalar olacak. Bunun bilincinde olarak çalışmalara başladık”

“EN İYİSİNİ YAPMAMIZ LAZIM”

“Takımda bir yükseliş var. Saha dışı yaşananlar, eksik kalmamız skorları etkiledi ancak bunlar mazeret değil. Neticesinde sahaya 11 kişi çıkıyorsun. Her oyuncumuz değerli. Mevcut kadromuzla en iyisini sahaya koymamız lazım. Hepimizin beklentisi oyunun sonuca yansıması. Göztepe maçını camiamızı motive edici, o rüzgarı arkamıza alacağımız bir maç olarak görüyoruz”

“ KOCAELİSPOR İÇİN VARIZ”

“Recep başkanımız geldi, bizimle, oyuncularla konuştu. Camiamız adına hayırlı uğurlu olur inşallah. İnşallah her şey düşündüğümüz gibi olur. Engin başkanımızın da camiaya değerli hizmetleri oldu. Ona da kendim ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Bizler Kocaelispor’a hizmet için buradayız. Amacımız kulübümüzü hedefe ulaştırmak”

“ALTINDAN KALKMAMIZ ÖNEMLİ”

“Futbol bir bütün, psikoloji, teknik, taktik, fiziksel çalışmaları içinde barındırıyor. Bir taraf eksik kaldığı zaman düşüşler oluyor. Bizim de bir düşüşümüz var ve bunun altından kalkmamız çok önemli. Bu bir süreç ve sahada her anlamda güçlü kalırsan sonuca daha kolay ulaşabilirsin. Çalışmaları hem yönetimimiz hem de biz sürekli yapıyoruz. Çok iyi çalışarak üstesinden geleceğiz”

“ÖZGÜVEN İNCE BİR ÇİZGİ”

“Futbolda özgüven çok ince bir çizgi. Alacağın bir galibiyet o özgüveni tekrar yakalamanı, tablonun siyah ile beyaz kadar fark edeceğini ortaya çıkaracaktır. Fofana yok, Giorgi’nin sakatlığı devam ediyor, Emir ve Ramil milli takımlarda, Burak Öksüz hasta, Gökhan Değirmenci cuma günü takımla çalışmalara başlayacak. Bildiğiniz gibi Oğuz ve Davit de cezalı” ifadelerine yer verdi.