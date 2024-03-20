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İstanbul'da "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik yeni dava

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İstanbul'da, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne ilişkin yeni iddianame düzenlendi.

İstanbul'da "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik yeni dava mask
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İstanbul'da, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne ilişkin düzenlenen yeni iddianamede, örgüt elebaşı Ümit Saral'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "tehdit" ve 8 kez "nitelikli yağma" suçlarından 97 yıldan 147 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 mağdur "müşteki", 22 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, örgüt elebaşı ve yöneticisi sanık Ümit Saral ile kendisi tarafından yetkilendirilen örgüt yöneticisi sanık Tolgahan Çeken'in Saral'ın talimatlarıyla örgüt üyesi sanıklara yasa dışı emir ve talimatlar vererek cebir, tehdit kullanmak suretiyle mağdurlardan zorla maddi menfaat temin etmeye çalıştığı kaydedildi.

Örgüt mensuplarının kendilerini göstermek ve örgütün üstünlüğünü kabul ettirmek adına birçok suç eylemi gerçekleştirdikleri ve eylemleri yaparken aralarında hiyerarşik yapının bulunduğu ifade edilen iddianamede, örgüt yöneticilerinin talimatlarının örgüt üyeleri tarafından sorgulanmaksızın yerine getirildiği aktarıldı.

ÜMİT SARAL'IN CEZAEVİNDEN AVUKATI ARACILIĞIYLA ÖRGÜTÜ YÖNETTİĞİ BELİRLENDİ

İddianamede, İstanbul'da faaliyet gösteren organize suç örgütlerinin tespiti ve çalışma alanlarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, hakkında daha önce işlemiş olduğu suçlardan dolayı ayrıca yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında tutuklu sanık Saral'ın, görünürde avukatı olan sanık Çeken aracılığıyla cezaevine telefon soktuğu ve bu telefonla görüşmeler yaptığının belirlendiği anlatıldı.

Savcılıkça ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında sanık Çeken hakkında da tutuklama kararı verildiği, tahliye olduktan sonra Saral adına eylem ve faaliyetlerine devam ettiğine yer verilen iddianamede, Saral ile cezaevinde yapmış olduğu görüşmeler sonrası aldığı talimatlar doğrultusunda diğer örgüt üyelerini yönlendirdiği yönünde bilgilere ulaşıldığı aktarıldı.

İddianamede, 26 Nisan 2022'de emniyete yapılan ihbar sonrası polis ekiplerinin intikal ettiği iş yerinde müştekiler Özcan Güleş ve Cemil Çelik ile yapılan görüşmede, iş yerine gelen 4 kişinin silahlı olduklarını belli edecek şekilde "Ümit Saral abinin selamı var. Size etek giydirecek. 1 milyon lira ceza kesti size bir an önce ödemenizi yapın" ifadeleriyle tehditte bulunduğu ve bu eylemin sanık Çeken tarafından organize edildiğinin belirlendiğine dikkati çekildi.

SANIK TOLGAHAN ÇEKEN'İN AVUKATLIK YETKİLERİNİ KULLANARAK SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sanık Saral'ın cezaevinde bulunuyor olmasının elebaşılığını yaptığı değerlendirilen organize suç örgütünün eylem ve faaliyetlerini etkilemediği, sanık avukatı Çeken aracılığıyla örgütü yönettiği, Çeken'in de görevi gereği sahip olduğu avukatlık yetkilerini örgütün çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kullandığı kaydedilen iddianamede, sanık Çeken'in ticari anlaşmazlıkları çözüme kavuşturduğu izlenimiyle mağdurlar üzerinde baskı ve tehditte bulunarak menfaat temin etmeye çalıştığı anlatıldı.

İddianamede, örgütün vatandaşlar üzerinde tehditle baskı kurduklarının tespit edildiği, sanık Saral'ın soy bağı ve soyadı nedeniyle ulusal olarak bilinirliği bulunan "Sarallar" olarak tanınan suç örgütüyle organik bağ içerisinde olduğu, cezaevinde olmasına rağmen sanık Çeken aracılığıyla örgütün devamlılığını sağladığı, diğer örgüt üyesi sanıkların da bu durumu bilerek yer aldıkları ve örgütün varlığını devam ettirmesi için eylemlerde bulunduklarına yer verildi.

Sanıkların gerçekleştirdiği 7 farklı eylemin anlatıldığı iddianamede, örgüt faaliyeti çerçevesinde "yağma", "tehdit" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile aletler hakkında kanununa muhalefet" başta olmak üzere çeşitli suçları işlediği vurgulandı.

İddianamede, sanık Ümit Saral ile Tolgahan Çeken'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "tehdit" ve 8 kez "nitelikli yağma" suçlarından sanık Saral'ın 97 yıldan 147 yıl, Çeken'in ise 87 yıldan 127 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Diğer 20 sanığın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme", "nitelikli yağma", "tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşındırma veya bulundurma" suçlarından 17'şer yıldan 31'er yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istendi.

İddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi, sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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20 Mar 2024 - 22:04 - Türkiye --- Okunma

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