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İşgal edilen kaldırımlardan Belediye işgaliye alıyor mu?

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İşgal edilen kaldırımlardan Belediye işgaliye alıyor mu?

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
İşgal edilen kaldırımlardan Belediye işgaliye alıyor mu? mask
İşgal edilen kaldırımlardan Belediye işgaliye alıyor mu?
İşgal edilen kaldırımlardan Belediye işgaliye alıyor mu?
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İzmit’in en uzun caddesi olan Turan Güneş Caddesi üzerindeki araç ve esnafların teşhir ürünleri artık vatandaşı bezdirdi. Geçtiğimiz gün Perde Arkası köşesinde yayınlanan kaldırımlara araç park edilmesi ile ilgili vatandaşların şikayeti üzerine bu kez özellikle Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde kaldırımlara atılan teşhir ürünleri ile ilgili şikayet geldi. Özellikle spotçuların caddenin kaldırımlarına attığı ürünler nedeniyle engelli, yaşlı, çocuklu aileler dahil hiçbir yayanının kaldırımı kullanamadığına dikkat çeken vatandaşlar artık çözüm istiyor. İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Zabıtası’na defalarca başvuru yaptıklarını belirten vatandaşlar, “Zabıtalar ne yazık ki ilgilenmiyor. Bu spotçular kaldırım işgalleri için belediyeye bir işgaliye ödüyor mu bunu da bilmiyoruz. Eğer belediye bunlardan işgaliye parası alıp buna göz yumuyorsa gerçekten yazıklar olsun. Yayaların binbir güçlükle geçtiği kaldırımları birilerine peşkeş çekmek doğru değil. İzmit Belediyesi eğer işgaliye alıyorsa bundan vazgeçsin ve kaldırımları yayaların kullanımına açsın. Artık bu sorunla boğuşmaktan yorulduk” dedi. 

İşgal edilen kaldırımlardan Belediye işgaliye alıyor mu?
İşgal edilen kaldırımlardan Belediye işgaliye alıyor mu?

# İzmit, Büyükşehir, araç

20 Mar 2024 - 22:41 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

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