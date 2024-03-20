Köpekler sokak kedisini parçaladı

Bölge sakinleri gece köpeklerin çıkardığı sesler ve kedi çığlıkları üzerine uyumakta zorlandıklarını belirterek, sabah güvenlik kamerasında gece yaşanan olaylara bakan vatandaşlar gözlerine inanmadıklarını söyledi. Çeteleşmiş bir köpek grubunun araç altına saklanan bir kediyi parçaladıklarını belirten vatandaşlar, “Sokaklarda köpeklerin çeteleşmemesi gerektiğini söylediğimizde hayvanseverler hepimizi linç ediyor. Ama bu kedi de bir hayvan ve köpekler tarafından parçalandı. Elbette doğal bir yaşamın içinde olsaydık köpeğin kediyi yediği doğal döngüye lafımız olmazdı. Ama bu koşullarda doğada olmayan yaşam alanlarının içinde köpeklerin kedileri parçalaması gerçekten sadece çocukların değil biz büyüklerin de psikolojini bozmaya başladı. Belediyelerin sokaklarda köpeklerin çeteleşmesine izin vermemesini ve saldırgan olanları toplamasını istiyoruz” dedi.