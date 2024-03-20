Kocaeli'nin 11 ilçesi elektriksiz kalacak

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 21 Mart 2024 Perşembe günü Kocaeli’nin Kandıra, Kartepe, İzmit, Başiskele, Karamürsel, Körfez, Çayırova, Gölcük, Gebze, Darıca, Derince ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
|57657
|KOCAELİ
|KANDIRA
|KERPE, KINCILLI, KURTYERI, KURTYERİ
|11. SK., AKARSU SK., ASIM AMCA, BERK SK., ÇAMLIBEL, ÇAMLIBEL CD., DASÇI, DENİZ SK., DURAK SK., ECEM SK., EMIRCAN, EMİRCAN SK., GAFFAR OKKAN CD., GEBEŞ SK., GİZEM SK., HACI SÜKRÜ, HAKAN SK., HIZLI SK., İLBEY SK., KANARYA SK., KAPTAN CD., KAYALIK SK., KERPE CD., KERPE LIMAN, KERPE NUR SK., KUMCAGIZ, KUMCAĞIZ CD., KURTYERI ENGIN, KURTYERI KARTAL, KURTYERI KIR, KURTYERI SAHIN, KURTYERI SEKER SK., LİMAN SK., MANOLYA SK., MENEKŞE SK., MERDİVEN SK., MIÇO CD., ORHAN SK., ÖZGÜR SK., SAHİL SK., SİNEM SK., ŞAHİN SK., ŞENOL SK., TEK SK., YAĞIZ SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YELKENCİOĞLU SK., YİĞİT SK.
|21.03.2024
|09:00
|15:30
|58118
|KOCAELİ
|KARTEPE
|PAZARÇAYIRI
|KESTANEDÜZÜ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|21.03.2024
|09:00
|17:00
|58129
|KOCAELİ
|İZMİT
|YAHYAKAPTAN
|AYÇİÇEĞİ SK., BAHÇEŞEHİR SK., ELVİN SK., HAYAL SK., HERCAI, HERCAİ SK., SALKIM SÖGÜT, SALKIM SÖĞÜT CD., SARI MİMOZA CD.
|21.03.2024
|00:00
|03:00
|58133
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|ALTINKENT, BARBAROS, DAMLAR, SERVETİYE KARŞI, YESILKENT, YEŞİLKENT
|AKIM SK., ALİM SK., ATABARI SK., BEKAR, BEKAR SK., BENGISU, BENGİSU SK., EBEDI, EBEDI SK., GURUR, GURUR SK., HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAZAL SK., HURİ SK., İNCİLER SK., MAHMUT ÇAVUŞ CD., MEDRESE, MELEKŞAH SK., SEMAZEN SK., SEYH ALI, ŞEYH ALİ CD., TANTAOGLU, TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD., TEMEL SK.
|21.03.2024
|09:30
|17:30
|58134
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|AVCIKÖY, YALAKDERE
|19 MAYIS CD., 4 TEMMUZ SK., ARK SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSNA HERSEK SK., ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇINAR ÇEŞME SK., DAMLA SK., ELMAS SK., EYÜP SULTAN CD., GELİNCİK SK., GÜLEN SK., GÜREŞ SK., HASAN AĞA CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASTANE SK., KASATURA, KAYNAK SK., KIRKPINAR CD., KURTULUŞ SK., MOR MENEKŞE SK., NEHİR SK., OKUL SK., SARAY SK., STAD SK, SUSAM SK., TEBESSÜM, TOPÇU DERE SK., YALAK DERE, YAPRAK SK., YOKUŞ SK.
|21.03.2024
|10:00
|17:00
|58157
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|DERE, HAKANİYE, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER
|DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DEREKÖY MERKEZ MEVKII, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EĞNEDİKLİ MEVKİİ, EĞNEDİKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIKÖY MEVKII, HACIKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKİİ, KORUCUKÖYÜ MEVKII, KORUCUKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, ORUÇHOCALAR MEVKİİ, SIPAHILER MERKEZ MEVKII, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|21.03.2024
|09:00
|17:00
|58164
|KOCAELİ
|İZMİT
|ALİKAHYA ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, YESILOVA, YEŞİLOVA
|AHMET RASİM CD., AHMET VEFİK PAŞA CD., AKÇADAĞ CD., AKYAZILI SK., ASİYE SK., AYDOĞAN SK., BALÖREN SK., BAŞTAN SK., BERRA SK., BESTEKAR SK., BUSEM SK., CEVHER SK., CİNNAH CD., ÇAĞAN SK., ÇAĞLAYANLAR SK., ÇARŞIBAŞI CD, ÇARŞIBAŞI CD., DAĞDERE SK., DEDE EFENDİ SK., DİKMENLER SK., DİLARAM SK., ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK., ELMASLAR SK., ELMATEPE CD., ELZEM, ELZEM SK., EMRE SK., ERSİN SK., ESKİOĞLU SK., FUAT PAŞA SK., GENÇLİK CD., GİRNE CD., GİZEMNUR CD., GÜLİZAR SK., GÜMÜSSUYU, GÜMÜŞSUYU SK., GÜZELTEPE CD., HAMDİ USTA CD., HEKIM, HEKİM SK., IÇTEN, İÇTEN SK., İKLİM SK., İLKBEYAZIT SK., İRADE SK., İSKEFİYE CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KARADERE SK., KARANLIK SK., KILAVUZ SK., KOCA YUSUF CD., KÖRFEZ SK., MAHİR SK., MENTEŞE SK., NENEHATUN SK., NEYZEN TEVFİK CD., OSMAN GAZİ CD., ÖMER MUHTAR, ÖMER MUHTAR CD., ÖZ LEVENT SK., PLEVNE CD., POLATLI SK., RAMAZANLAR SK., RÜSTEM SEZER SK., SİNCAN, SÜMERLER SK., ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD., TAHRAN CD., TURHAN SK., ÜNLÜ PINAR CD., YAGMURLUK, YAĞMURLUK CD., YAYKIN SK., YEŞİLOVA CD., YETİŞ SK., YILDIZTEPE CD., ZAFER CD., ZAKKUM SK.
|21.03.2024
|10:00
|12:00
|58274
|KOCAELİ
|KANDIRA
|MÜLKÜSEHSUVAR, MÜLKÜŞEHSUVAR
|AHMETBESOGLU MEVKII, AHMETBEŞOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAPRAZLAR MEVKII, ÇAPRAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKERLER MEVKII, TEKERLER MEVKİİ KÜME EVLER
|21.03.2024
|13:30
|17:00
|58286
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BALABAN
|AHATLI SK., AKVİLLA KONUTLARI SİTE YOLU SK, ARAPOĞLU SK., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK
|21.03.2024
|09:00
|17:00
|58302
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|ŞEKERPINAR
|TURGUT, TURGUT SK.
|21.03.2024
|09:00
|17:00
|58304
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|ANADOLU CD., EYMEN SK., NAZMI BALCI, NURGÜL SK., YENİ AY SK.
|21.03.2024
|09:00
|17:00
|58305
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|ANADOLU, ARDA CD., AYDOGAN, AYTUĞ SK., BALCILAR, BALKAYA SK., BEGONYA SK., BEYZADE, BEYZADE SK., CENNET SK., CEYLAN SK., CİHANGİR SK., ÇAMLICA SK., DUYGU SK., ERGUVAN SK., GELINCIK, HÜSEYİN DEMİR CD., KARTOPU SK., MANDIRA YOLU SK., MANOLYA, MELTEM SK., METIN OKTAY, METİN OKTAY CD., MEVLANA CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NAZMİ BALCI CD., ÖZBEK SK., PİRİ REİS CD., SÜLEYMAN DEMIREL, SÜLEYMAN DEMİREL CD., TÜRKCAN SK., ZAMBAK SK., ZIYA GÖKALP, ZİYA GÖKALP CD.
|21.03.2024
|12:00
|12:30
|58307
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, MAŞUKİYE
|17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., AYNUR SK., BARIŞ SK., BILGEHAN, BİLGEHAN SK., DEMOKRASİ CD., DERVİŞ SK., DİLEK SK., EKİM SK, EYÜP SULTAN SK., GAMZELİ SK., GAZI YASIN, GAZİ YASİN CD., ILIM, İLİM CD., İNCE SK., KAHRAMANLAR CD., KAVAL SK., KOZA, KUMLUK, KUMLUK SK., LEYLA ATAKAN CD., MELODİ SK., MODA SK., NAMLI SK., OLCAY SK., ONUR SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., OSMAN GAZİ. CD., ÖZEKLİ SK., RÜYA SK., SADIK, SADIK SK., SERGEN SK., SEZER, SEZGİN SK., SOYLU, SOYLU SK., SUBASI, SUBAŞI SK., ŞENER SK., ULUISIK, ULUISIK CD., ULUIŞIK CD., YASA, YASA SK., YÖRÜK SK., ZEBRA SK.
|21.03.2024
|09:00
|11:00
|58308
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|CUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER
|AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|21.03.2024
|13:00
|15:00
|58326
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|CUMHURİYET, HASANEYN, NİMETİYE, NÜZHETİYE
|AKYOL SK., ALİ AĞA SK., BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, ERENKAYA SK., ESERTEPE, HALİL UZUNER SK., HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT RAFET KALYONCU, ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., YENİ SK.
|21.03.2024
|09:00
|17:00
|58338
|KOCAELİ
|GEBZE
|BARIS, BARIŞ, TATLIKUYU
|1319/2. SK., 1801., 1801. SK., 1803. SK., 1803/1. SK., D-100 KARAYOLU CD., KOŞU YOLU CD.
|21.03.2024
|12:00
|13:00
|58340
|KOCAELİ
|GEBZE
|BARIŞ, TATLIKUYU
|1302/3., 1302/3. SK., 1302/6. SK., 1303. SK., 1303/1. SK., 1303/2. SK., 1303/3. SK., 1304. SK., 1305. SK., 1306., 1306. SK., 1306/1. SK., 1306/2., 1306/2. SK., 1306/3., 1306/3. SK., 1306/4., 1306/4. SK., 1307. SK., 1308., 1308. SK., 1308/1. SK., 1308/2. SK., 1308/3., 1308/3. SK., 1309. SK., 1310. SK., 1311. SK., 1311/1. SK., 1312. SK., 1312/1., 1312/1. SK., 1312/10. SK., 1312/12. SK., 1312/2., 1312/2. SK., 1312/3., 1312/3. SK., 1312/4. SK., 1312/5. SK., 1312/6. SK., 1312/7., 1312/7. SK., 1312/8. SK., 1312/9., 1312/9. SK., 1313. SK., 1313/1. SK., 1313/2. SK., 1313/3. SK., 1313/4. SK., 1313/5. SK., 1313/6. SK., 1314. SK., 1314/1. SK., 1314/2., 1314/2. SK., 1315. SK., 1315/1., 1315/2. SK., 1316. SK., 1316/1. SK., 1316/2., 1316/2. SK., 1317. SK., 1317/1. SK., 1317/2., 1317/2. SK., 1317/3. SK., 1318. SK., 1318/3., 1318/3. SK., 1319. SK., 1319/1., 1319/1. SK., 1319/2., 1319/3. SK., 1320., 1320. SK., 1321. SK., 1322. SK., 1323., 1323. SK., 1325. SK., 1326., 1326. SK., 1327., 1327. SK., 1327/1. SK., 1327/3. SK., 1327/4., 1327/4. SK., 1327/5. SK., 1328. SK., 1330. SK., 1331. SK., 1332., 1332. SK., 1333., 1333. SK., 1336. SK., 1340. SK., 1341., 1341. SK., 1342. SK., 1344. SK., 1802/1. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, ANİBAL CD., DR.ZEKİ ACAR CD., GÜNEY YANYOL CD., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., TATLIKUYU, TATLIKUYU CD.
|21.03.2024
|12:00
|13:00
|58344
|KOCAELİ
|GEBZE
|BARIS, BARIŞ
|1802., 1802. SK.
|21.03.2024
|12:00
|13:00
|58345
|KOCAELİ
|GEBZE
|KİRAZPINAR
|2775. SK.
|21.03.2024
|09:00
|17:00
|58349
|KOCAELİ
|DARICA
|NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS
|ATABEY SK., BARBAROS CD., BOSTAN, DESTAN SK., EFEK SK., EGEMEN, EGEMEN SK., ERTAÇ SK., ERTUĞRULGAZİ CD., GÜRAL, GÜRAL SK., HELAL SK., MAZLUM SK., MELİH SK., MISIRCILAR, MISIRCILAR SK., NEFER SK., NURSEL SK., ORMAN SK., SÖNMEZ SK., TEOMAN SK., TURGUT REİS CD., TUZLA, TUZLA CD., ÜLKEM SK., VADI, VADİ SK., YELPAZE SK., ZENGIN, ZENGİN SK.
|21.03.2024
|14:00
|17:00
|58360
|KOCAELİ
|DERİNCE
|SIRRIPAŞA
|AKKUŞ SK., BAHTİYAR SK., DEĞİRMENCİLER SK., DILAVER DENIZ, DİLAVER DENİZ SK., HAKANBEY SK., ÖGRETMENLER, SIRMALI SK., UZUNOGLU
|21.03.2024
|13:00
|17:00
Kaynak: Haber Merkezi
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