“41K’nın ücretlendirmesi tekrar değerlendirilsin”

İzmit’ten Derince’ye işe gitmek için yeni devreye alınan Hat 41K’ya binen bir vatandaş ücretlendirme ile ilgili yaşadığı sıkıntıyı şöyle anlattı: “Ben yıllardır İzmit’ten Derince’deki işyerime şehir halk otobüsleriyle giderim. İzmit’te sabahları Emniyet durağından veya Orduevi durağından otobüse biner, Derince 44 Evler durağında inerim.

Bu sabah yine Derince’ye gitmek üzere bu sefer Orduevi durağında beklerken 41K otobüsü geldi. Görür görmez kafamda bir şimşek çaktı. Neden ben işe bu otobüsle gitmemeyim? Doğrudan D-100 üzerinden gidecek, daha hızlı ve daha konforlu bir şekilde 44 Evler durağına varabileceğim. Bu düşünceyle sevinerek bindim otobüse. 44 Evler durağında iner inmez, fazla parayı iade eden cihaza kartımı koydum. Ancak çektiği parayı görünce şok oldum: 14,50 TL. Ben şehir içi parası olan 13 TL çekmesini beklerken normalde ödemem gerekenden 1,5 TL daha fazla çekti.

GÜNDE 3 LİRA

Bu benim için büyük hayal kırıklığı oldu. Her gün sabah akşam toplamda 3 lira fazladan ödersem ayda 78 TL yapar. Şehir içi halk otobüslerine 13 TL öderken, 41K Hattı Orduevi durağı ile 44 Evler durağı arası için neden 14,5 TL alıyor? Bu haksızlık. Bu hayal kırıklığıyla 41K otobüsüne bir daha binmemeye üzülerek karar verdim. Büyükşehir Belediyesi’nin bir an önce bu konuda bir düzenleme yapmasını ve hat fiyatlandırmasını düzeltmesini istiyorum.