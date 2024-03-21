Başkan Büyükakın’dan 12 ilçede aktif ve sağlıklı yaşam alanı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, yeni dönemde her yaş grubuna hitap edecek projeleri bir bir hayata geçirecek. Bunlardan biri de modern dünyanın meselesi haline gelen ‘aktif ve sağlıklı yaşlanma’ alanında olacak. İnsanların kaliteli yaşlanmasını sağlayacak alanların oluşturulması için Büyükşehir Belediyesi 12 ilçede “Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Merkezleri” oluşturacak. 65 yaş üstü bireyler için hazırlanacak merkezlerde; hobi bahçeleri, tecrübe aktarım atölyeleri, sağlık takip programı, psikolojik destekler ile sosyal ve sportif aktiviteler yer alacak. Bu önemli projenin yanı sıra Derince’de alzheimer hastalarına yönelik özel bir alan oluşturulacak.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.